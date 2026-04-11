Ana sayfaHaberler Yaşam

Martta yağış bereketi: Güneydoğu'da 30 yılın rekoru

Türkiye genelinde martta yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi normalinin 2 katından fazla yağış aldı ve bölge yağışı son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 13:56, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 13:48
Yazdır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Mart Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde mart ayı yağışı, hem normalin hem de geçen yılın mart ayı yağışının üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, uzun yıllar mart yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 61,2 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Mart 2025'te metrekareye 28,8 kilogram, geçen ay ise 81,1 kilogram yağış düştü.

Böylece yağışlarda normale göre yüzde 33, geçen yılın aynı ayına göre ise yaklaşık 3 kat artış gözlendi.

Yağışlar, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Kayseri, Malatya, Gümüşhane, Trabzon ve Erzurum çevrelerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

İstanbul, Yalova, Aydın, Manisa, Konya, Mersin, Adana, Hatay, Ardahan, Kars, Hakkari çevrelerinde, Afyonkarahisar'ın doğusu, Antalya'nın batı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlar normallerine göre yüzde 100'den fazla arttı.

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 11,5 gün yağış görüldü

Martta yağışlar, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normalin üzerinde, Marmara Bölgesi'nde normal, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde normalin altında gerçekleşti.

Geçen ay, Güneydoğu Anadolu Bölgesi normalinin 2 katından fazla yağış aldı ve bölge yağışı son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Akdeniz Bölgesi'nde ise son 11 yılın en yüksek mart ayı yağışı kaydedildi.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 281,3 kilogramla Şırnak'ta, en az yağış metrekareye 21,5 kilogramla Amasya'da, normaline göre en fazla azalma ise yüzde 61 ile Bartın'da ölçüldü.

Mart ayı yağışları Siirt'te 66, Mersin, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Mardin'de son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sinop'ta son 40, Bartın'da son 37, Tokat'ta son 36, Gümüşhane ve Samsun'da ise son 33 yılın en düşük yağış seviyeleri kaydedildi.

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 11,5 gün yağış görüldü. Yağışlı gün sayıları Ege Bölgesi, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin batısı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun orta kesimlerinde 5-10 gün aralığında gerçekleşirken, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde 25 günün üzerine çıktı.

Bölgelere göre yağışlar

Marmara Bölgesi'nde mart ayında yağış 64,7 kilogram olarak ölçüldü. Bölgede yağışlar normal civarda olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Ege Bölgesi'nde mart ayında yağış 70,1 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde mart ayında yağış 116,1 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normale göre yüzde 69, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde martta yağış 40,9 kilogram olarak gerçekleşti. Bölgede yağışlar normale göre yüzde 4 azaldı, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Karadeniz Bölgesi'nde mart ayında yağış 40,9 kilogram olarak kaydedildi. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 32 azalma, geçen yıla göre yüzde 6 üzerinde artış görüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde martta yağış 98,4 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normale göre yüzde 50, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde martta yağış 186,1 kilogram olarak ölçüldü. Bölgede yağışlarda hem normale hem de geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber