Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet

Adana'da öğretmen eşi Hatice Çelik (29) ile bacanağı Murat Akdöker'i (30) öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik (29), 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 19:52, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 19:55
Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda 28 Haziran 2024'te Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancası ile çıkan tartışmada bacanağı Murat Akdöker'i yaraladı, eşi Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü. Seken kurşunlar olay yerine yakın yerdeki polis aracına isabet ederken, yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz (57) da yaralandı. Hatice Çelik olay yerinde kardeşi Murat Akdöker ise tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını kaybetti.

YARALI HALDE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girerek kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik'i, operasyonla yakaladı.

İNDİRİM YAPILMADI

Tutuklanıp hakkında Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Gökhan Çelik, çocuğunu görmek için Mardin'den Adana'ya geldiğini, kimseyi öldürme gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, Çelik'i 2 kez müebbet ve cinayete teşebbüs suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, verilen cezalardan herhangi bir iyi hal indirimi yapmadı.


