SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
Bakan Ersoy'dan Görkem Sevindik'e destek: İnsani duruşun yanındayız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin'deki idam düzenlemesine tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik'e destek verdi. Ersoy, "Bu nefret dili asla kabul edilemez" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 17:01, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 17:02
Bakan Ersoy'dan Görkem Sevindik'e destek: İnsani duruşun yanındayız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Filistin'deki idam düzenlemesine karşı çıkan oyuncu Görkem Sevindik'e destek verdi.

Ersoy, İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanarak, Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Ersoy'dan Sevindik'e açık destek

Bakan Ersoy, açıklamasında Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu tavrı "insani duruş" olarak nitelendirerek destek verdi. Ersoy, sanatçının sergilediği tutumun evrensel vicdanla örtüştüğünü belirtti.

"Tehdit dili kabul edilemez"

Ersoy paylaşımında, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna karşı çıkanları hedef alan söylemlere tepki gösterdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez."

İsrail'e "hukuksuzluk" eleştirisi

Bakan Ersoy, söz konusu düzenleme ve söylemlerin İsrail'in geldiği noktayı gözler önüne serdiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu nefret dili, İsrail'in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha dünyaya göstermektedir."

"Sessiz kalmak mümkün değil"

Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Ersoy, uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulundu. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmek bir insanlık görevidir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır."

Türkiye'nin Filistin mesajı

Bakan Ersoy, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hukuksuzluğa, zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."


