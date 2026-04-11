Düğün sezonu öncesi sahte altın operasyonu: 417 gram ele geçirildi

Altın fiyatları yükselirken, düğün sezonu öncesi piyasaya sahte altın sokmaya hazırlayan bir şüpheli ihbar sonrası yakayı ele verdi.

Fatih'te, Molla Hüsrev Mahallesi Taştekneler Sokak'ta atölye olarak kullanılan bir evde sahte altın üretildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şüpheli Y.A. (59) gözaltına alınırken gram altın modellerine benzer şekilde hazırlanmış çok sayıda sahte altın ve üretim materyali ele geçirildi.

417 gram sahte altın

Polislerin yaptığı aramada, farklı ibareler taşıyan 417 gram sahte altın, basıma hazır olduğu değerlendirilen 230 adet 1 gramlık metal plaka, üzerinde ibare bulunmayan 12 metal bilezik ile farklı boyutlarda 34 damga ucu ele geçirildi.

Şüpheli Y.A'nın 7 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.



