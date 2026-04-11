Kütahya'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem, 2 ilde hissedildi

AFAD verilerine göre, saat 17.31'de Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki deprem Bursa ve ilçelerinden de hissedildi.

Yetkililer, bölgede muhtemel artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Saat 17.31'de olan deprem çevre illerden de hissedilirken, Kütahya Valisi Musa Işın, son durumla ilgili açıklamada bulundu.

Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirten Vali Işın, "AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da depremi hissettiklerini belirterek, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.



