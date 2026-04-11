Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik yasağın 24 Nisan seans sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 18:43, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 18:45
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 24 Nisan seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.
SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.
Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.