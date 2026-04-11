Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince, eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenmiştir.

Okulların hizmet alanları ve puanları, ilk atamaya başvuracak öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler, özür durumu, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeye başvuracak öğretmenler için önem arz etmektedir.

Nisan 2026 tarihli ve 2821 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan güncellenmiş hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR