Esra öğretmen ve babası hayatını kaybetti
Ordu'da yamaçtan yuvarlanan otomobilde öğretmen sürücü ile babası hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 22:33, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 22:34
Ordu'da Harami Mahallesi'nde, Esra Ş. (35) yönetimindeki 52 AGZ 997 plakalı otomobil, yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, öğretmen olduğu öğrenilen sürücü ile babası Kadem Ş'nin (65) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan Nazan G. (46) ise Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.