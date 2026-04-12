Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması

TBMM Genel Kurulu, bu hafta görüşmelerine devam edeceği yeni kanun teklifiyle; çalışan kadınların 16 hafta olan doğum iznini 24 haftaya çıkarırken, babalık iznini de 10 güne yükseltmeyi hedefliyor. Dijital dünyada çocuk güvenliğini önceleyen taslak, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunma yasağı getirirken; platformlara yaş doğrulama algoritmaları kurma zorunluluğu yüklüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 11:16, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 11:21
TBMM Genel Kurulu, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Haftalık çalışmalarına 14 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul, ilk 6 maddesi kabul edilen, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkıyor

Teklifle, kadınlara verilecek doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

15 yaşın altına sosyal medya yasağı

Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

Geliri olmayan kadın ve çocuklara harçlık verilecek

Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

Salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

