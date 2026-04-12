Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken; Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için "zirai don" uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 08:07, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 08:03
Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile yer yer İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber