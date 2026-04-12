Çalınan ayakkabılarının peşine düştü, çocuk hırsızların evinde onlarca ayakkabıyla karşılaştı

Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çalınan ayakkabılarının peşine düştü, çocuk hırsızların evinde onlarca ayakkabıyla karşılaştı

Hatay'da evinin önünden çalınan ayakkabılarının peşinden dedektif gibi iz süren Muhammed Hadi Hasan, yaşları 9 ile 11 olan ayakkabı hırsızı 2 çocuğun evinde onlarca ayakkabıyla karşılaştı. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanan çocuklar hakkında işlem yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 09:42, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 10:46
Yazdır
Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Muhammed Hadi Hasan, evinin önünden ayakkabıların çalındığını fark etti. Durumu eşiyle paylaşan Hasan, binada sıklıkla ayakkabı hırsızlığı yaşandığını öğrendi. Binanın güvenlik kameraları incelediğinde iki çocuğun kapının önündeki ayakkabıları çaldığını gördü. Görüntülerde; iki çocuğun binaya girip dairelerin önündeki ayakkabıları çalarak, binadan kaçtıkları anlar görüldü. Kamera kayıtlarını inceledikten sonra harekete geçen Hasan, mahalledeki evleri kapı kapı gezerek çocukların fotoğraflarını gösterip aramaya başladı. Çocukların sürekli yemek yedikleri esnafa da soran Hasan, ilk çocuğun evine gittiğinde onlarca ayakkabıyı buldu ama kendi ayakkabılarını bulamadı. İkinci çocuğun da evini bulan Hasan, diğer evdeyse kasalar dolusu ayakkabıyla karşılaştı ve kendi ayakkabılarını buldu. Yaşadığı olay sonrası konuyu polis ekipleriyle paylaşan Hasan'ın ihbarı sonrası çocukların; 11 yaşındaki A.E.C. ve 9 yaşındaki İ.S. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan çocuklar hakkında gerekli işlemler yapıldı.

"İkinci çocuğun evinde kasalar dolu ayakkabılar olduğunu gördüm ve orada ayakkabılarımı buldum"

Dedektif gibi iz sürerek ayakkabılarını çalan hırsızları bulan Muhammed Hadi Hasan, "Yaşadığım binada yaklaşık 1 hafta önce ayakkabılar çalınıyordu. Ben de bu durumdan şikayetçiydim. Eşim de bana sürekli ayakkabılarımız çalınıyor diye söyledi. Ondan sonra kameralara baktığımda çocukların ayakkabıları çaldığını fark ettim ve peşlerine düştüm. Mahallede kapı kapı gezerek 'çocukları tanıyor musunuz' diye sordum. En sonunda bir dönercide sürekli döner yediklerini söylediler. Dönerciye gidip sordum ve o da bana evi tarif etti. Önce birinci çocuğun evine gittim ama ayakkabılarımı bulamadım. Eve girdiğimde pazar yeri gibi ayakkabılar vardı. Sonra da diğer çocuğun evine gittim. İkinci çocuğun evinde kasalar dolu ayakkabılar olduğunu gördüm ve orada ayakkabılarımı buldum. Kime göstersem çocukların fotoğraflarını 'bizim de ayakkabılarımızı çaldı' diye şikayet ediyorlarmış. En sonunda bir gün boyunca çocukları arayıp ayakkabıları buldum" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber