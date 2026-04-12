Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme

Antalya'nın Demre ilçesi Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu'nda ikinci sınıf öğrencilerinin velileri, öğretmenin aynı sınıftaki kızının derslerinde geri kalması nedeniyle, diğer öğrencilere ilk dönem anasınıfı, ikinci dönem birinci sınıf dersleri ve ödevleri verildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 11:50, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 11:50
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme

Demre'de 3 öğrenci velisi, Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu'nda ikinci sınıf öğretmeni E.D. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüğü ve CİMER aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulundu. Şikayetlerde; öğretmenin aynı sınıftaki kızının derslerinin iyi olmaması nedeniyle ikinci sınıf öğrencilerine birinci sınıf dersleri ve ödevleri verdiği, derslerde kızına öncelik tanıdığı, sınıfı süsletip doğum günü kutlaması yaptığı, velilerin 'Neden birinci sınıf dersleri veriyorsunuz' sorusuna ise öğretmenin, 'Beğenmiyorsanız çocuğunuzu özel okula gönderin' gibi yanıtlar verdiği ifade edildi. Ayrıca veliler şikayetlerinde, birinci sınıf öğretmeninin Alanya'ya tayin olduğunu, yerine atanan M. isimli öğretmeni beklerken E.D. isimli öğretmenin geldiğini, çocuklarının ikinci sınıfta ana sınıfı ve birinci sınıf dersleri görmeye devam ettiğini dile getirdi.

'PARMAK KALDIRMAYA KORKUYORUZ'

Öğretmen E.D. hakkında İlçe Milli Eğitim ve okul müdürlüklerinin yanı sıra, CİMER'e de iki kez yazılı şikayette bulunan öğrenci velilerinden Adem Boz, kızının geçen yıl birinci sınıfta aldığı eğitim ve bilgileri bu sene ikinci sınıfta da almaya devam ettiğini söyledi. Öğretmenin bu eğitim-öğretim yılı başında, Demre'de başka bir okuldan Çevreli'deki ilkokula geldiğini aktaran Adem Boz, "E.D. öğretmen, okulun açılışının ikinci günü çocuğumuza ceza vererek eğitim yılına başlamıştır. Ertesi gün okula giderek cezanın sebebini sorduğumuzda, 'Ben şimdi başından baskı altına alamazsam sonra beni dinlemezler' dedi. Çocuğum okula gitmek istemiyor. 'Sınıfta ders esnasında parmak kaldırmaya korkuyoruz, derslerde hoca hep bağırıyor' diyor. Aynı zamanda E. hocanın kızı ikinci sınıf öğrencisi. Kızım, 'Biz tahtaya yazılan dersleri bitirdiğimizde öğretmenin kızı dersini bitirinceye kadar tahtayı silmiyor. Kızı bizden önce dersi yaptığında tahtayı hemen siliyor, bizim dersi bitirmemizi beklemiyor' diyor" dedi.

SINIFTA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Öğretmenin kızının da ikinci sınıfta olduğunu belirten Adem Boz, "Kızının doğum gününde sınıfı süslettirip, çocuklarımızın o gün okula en iyi kıyafetlerle gelmeleri için WhatsApp grubundan biz velilere talimat verdi. Nedense bizler çocuğumuzun doğum gününü sınıfta özel süsleme ile yapamıyoruz. Üç veli, öğretmenle ilgili şikayetimizi Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettik. Sayın müdür, derhal E. hocayı arayıp, İlçe Müdürlüğü'ne gelmesini istedi. Kısa süre sonra biz veliler binadan ayrılmadan ilkokul yönetiminden tarafımıza telefon geldi, 'E. öğretmen kendi isteğiyle yarıyıl tatilinde okuldan ayrılmayı kabul ettiğini bize bildirdi' denildi" ifadelerini kullandı. Boz, ikinci yarıyılda M. hocayı beklerken hüsrana uğradıklarını ifade etti.

İKİNCİ SINIFTA, BİRİNCİ SINIF DERSİ

Sınıfta birinci dönem verilen derslerin çoğunun anasınıfı dersleri olduğunu öne süren Boz, "İkinci yarıyılda derslerin çoğu, birinci sınıfta geçen yıl verilen dersler. Kızım, 'Ben bu dersleri geçen yıl yaptım' diye bizi uyarıyordu. 'Çocuklarımızın eğitimi hiç ilerlemiyor' diye okul yönetimine mesajla ilettiğimde, yönetim bu yıl ikinci sınıfların bir yılının boşa gittiğini söyledi" diye konuştu.

'BEĞENMİYORSAN ÖZEL OKULA GÖNDERİN'

Öğrenci velisi Boz şikayetinde, öğretmene birinci sınıf düzeyinde ödevlerin neden verildiğini sorduklarında, okul müdürünün odasında kendilerine 'Beğenmiyorsanız özel okula gönderin çocuğunuzu. Sizin gibi veliler olduğu için utanıyorum' denildiğini söyledi. Birinci sınıf düzeyinde ödevler verilmesi sonucu çocuklarının öz güvensiz ve mutsuz olduğunu söylediklerinde de 'Çocuğunuzu psikoloğa götürün o zaman, ben ne yapabilirim' şeklinde ifadeler kullandığını kaydetti.

Şikayetler üzerine Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

