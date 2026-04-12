Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehidin vasiyeti tamam: Bakan Kurum'dan Çorum'da duygulandıran buluşma!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Mustafa Uslu'nun annesine vasiyet ettiği evin tamamlandığını müjdeleyerek şehit babası Sadık Uslu ile bir araya geldi. 20 Şubat 2025'te şehadet şerbeti içen 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun vasiyeti, Bakanlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla kısa sürede tamamlanarak aileye teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 13:28, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 16:19
Yazdır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oğlunun vasiyeti yerine getirilen şehit babasıyla buluşmasını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği ev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tamamlandı.

Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni için cuma günü Çorum'a giden Bakan Kurum, cuma namazı sonrası esnafı ziyaret etti.

Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen şehit babası Sadık Uslu, yeni evi için teşekkür etti. Kurum'a sarılan Uslu, "Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle. Valim, Kaymakamım, Belediye Başkanım hepiniz yardımcı oldunuz." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Uslu, Kurum'u yeni evine çaya davet etti.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından karşılaşmaya ilişkin paylaşım yaparak, "Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok." ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber