Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan ve bir üreticinin biberlerini hayvanlara yem olarak verdiğini gösteren videoların 2025 yılına ait olduğunu açıkladı. Bakanlık, bu görüntüleri "yeniymiş gibi" yayanlar hakkında adli süreç başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 13:40, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 13:44
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı

Sosyal medya mecralarında son günlerde yayılmaya başlayan görüntüler üzerine Ticaret Bakanlığı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan tespitler sonucunda, görüntülerin güncel olmadığı, aksine geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yaşanmış bir olayı yansıttığı ortaya çıktı.

Olayın Geçmişi: Ağustos 2025

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın detaylarına dair şu bilgiler paylaşıldı:

  • Tarih ve Yer: Görüntüler Ağustos 2025 tarihine aittir.

  • Müdahale: O dönem Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince derhal yerinde inceleme yapılmış ve konu adli mercilere intikal ettirilmiştir.

  • İçerik: Görüntülerin yalnızca hayvan besleme amacıyla yapılan bir uygulamayı içerdiği, ancak bugün kışkırtıcı bir dille servis edildiği vurgulandı.

"Kasıtlı Manipülasyon ve Yalan Haber"

Eski tarihli görüntülerin yeni yaşanıyormuş izlenimiyle paylaşılması, Bakanlık tarafından "açık bir manipülasyon girişimi" olarak nitelendirildi. Açıklamada, bu tür paylaşımların üretici ile tüketici arasında yapay bir gerginlik oluşturma çabası taşıdığı ve "yalan haber" statüsünde olduğu ifade edildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Halkı yanıltıcı ve kışkırtıcı içerik yayan hesaplara karşı hukuki yaptırımların uygulanacağı belirtildi:

  • Suç Duyurusu: Paylaşımı yapan kişi ve kurumlarla ilgili adli süreçler derhal başlatılarak konu Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

  • Mevzuat Hatırlatması: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye yönelik paylaşımların Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

Bakanlığın Kararlılık Mesajı

Ticaret Bakanlığı, yaş sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığı sağlama ve dürüst üretici ile tüketiciyi koruma konusundaki hedeflerini yineleyerek şu mesajı verdi:

Bakanlık, kamuoyunun bu tür dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı dikkatli olmasını ve sadece resmi açıklamalara itibar etmesini rica etti.

