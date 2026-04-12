Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!

Orta Doğu'daki çatışmaların ardından ABD ve İran müzakere masasında buluşurken, taraflar anlaşma sağlayamadı. Dünyanın beklediği görüşme öncesinde fiyatlar gümüşte yüzde 4,1, altında ise yüzde 1,6 arttı.

Hafta başında, jeopolitik gerilimi ve Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği endişesi altın ve gümüşte satışları tetiklese de BCA Research'ün yeni raporuna göre altın, likidite ve çeşitlendirme avantajıyla geleneksel güvenli liman rolünün ötesine geçiyor.

Altının 'ucuz' avantajı

Kurumsal yatırımcılar altına yönelirken, büyük tutarlı işlemleri kolay ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmekten kaygı duysa da BCA Research'e göre altın piyasası halen oldukça derin ve likit. Hatta bu piyasa, işlem hacmi açısından büyük döviz çiftleriyle rekabet edebilecek seviyede likidite sunuyor.

BCA analistleri altının hem likit hem de ticaret yapmak için nispeten ucuz olduğuna dikkat çekerken bu özelliğin, piyasa stresi sırasında portföy dengelemesinde de öne çıktığını belirtiyor.

Fiziksel altın, ETF'ler ve altın madenciliği hisseleri

Rapor, altına yatırım yaparken hangi aracın daha uygun olduğu konusundaki tartışmaya da değinirken yatırımcılar için fiziksel altın, ETF'ler ve altın madenciliği hisseleri öne çıkıyor. Altın madenciliği hisseleri, altın fiyatlarındaki artışa daha güçlü tepki verirken, şirketlere özgü riskleri de beraberinde getiriyor.

BCA analistlerine göre ise saf bir korunma arayan yatırımcılar için en uygun seçenekler, külçe altın destekli ETF'ler veya doğrudan spot altın yatırımı. Bu araçlar, madencilik şirketlerinin bilanço kaynaklı dalgalanmalarına maruz kalmadan, yeterli ve daha istikrarlı bir getiri sunuyor.

Güçlü bir çeşitlendirme aracı

Tarihsel olarak hem hisse senetleriyle hem de sabit getirili varlıklarla düşük, hatta zaman zaman negatif korelasyon gösteren altın, değişen piyasa koşullarında portföyler için daha da önemli hale geliyor. Bu özelliği sayesinde altın, portföydeki genel düşüşü sınırlayan güçlü bir çeşitlendirme aracı olarak öne çıkıyor.

BCA'ya göre yatırımcılar, uzun süredir stratejik bir portföy varlığı olarak görülen altın için artık almadan çok 'portföyde nasıl konumlandırılmalı?' sorusuna cevap arıyor. Analistler kurumsal yatırımcılar için altının, sadece bir kriz koruması değil, riske göre dengelenmiş büyüme stratejisinin önemli bir parçası ve diğer varlıklar düştüğünde alternatif bir getiri kaynağı olduğunu belirtiyor.