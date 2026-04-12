Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!

>Altın fiyatları sert düşünün ardından toparlanma sinyali verirken BCA Research'ün yeni raporu, altının klasik 'güvenli liman' rolünün ötesine geçerek kurumsal portföylerde stratejik bir varlık haline geldiğini ortaya koydu. Yüksek faiz ortamına rağmen güçlü likidite, düşük işlem maliyeti ve çeşitlendirme avantajlarıyla öne çıkan altın, yatırımcılar için artık kriz dönemlerinde değil, risk yönetiminin sürekli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 16:21, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 16:22
Orta Doğu'daki çatışmaların ardından ABD ve İran müzakere masasında buluşurken, taraflar anlaşma sağlayamadı. Dünyanın beklediği görüşme öncesinde fiyatlar gümüşte yüzde 4,1, altında ise yüzde 1,6 arttı.

Hafta başında, jeopolitik gerilimi ve Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği endişesi altın ve gümüşte satışları tetiklese de BCA Research'ün yeni raporuna göre altın, likidite ve çeşitlendirme avantajıyla geleneksel güvenli liman rolünün ötesine geçiyor.

Altının 'ucuz' avantajı

Kurumsal yatırımcılar altına yönelirken, büyük tutarlı işlemleri kolay ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmekten kaygı duysa da BCA Research'e göre altın piyasası halen oldukça derin ve likit. Hatta bu piyasa, işlem hacmi açısından büyük döviz çiftleriyle rekabet edebilecek seviyede likidite sunuyor.

BCA analistleri altının hem likit hem de ticaret yapmak için nispeten ucuz olduğuna dikkat çekerken bu özelliğin, piyasa stresi sırasında portföy dengelemesinde de öne çıktığını belirtiyor.

Fiziksel altın, ETF'ler ve altın madenciliği hisseleri

Rapor, altına yatırım yaparken hangi aracın daha uygun olduğu konusundaki tartışmaya da değinirken yatırımcılar için fiziksel altın, ETF'ler ve altın madenciliği hisseleri öne çıkıyor. Altın madenciliği hisseleri, altın fiyatlarındaki artışa daha güçlü tepki verirken, şirketlere özgü riskleri de beraberinde getiriyor.

BCA analistlerine göre ise saf bir korunma arayan yatırımcılar için en uygun seçenekler, külçe altın destekli ETF'ler veya doğrudan spot altın yatırımı. Bu araçlar, madencilik şirketlerinin bilanço kaynaklı dalgalanmalarına maruz kalmadan, yeterli ve daha istikrarlı bir getiri sunuyor.

Güçlü bir çeşitlendirme aracı

Tarihsel olarak hem hisse senetleriyle hem de sabit getirili varlıklarla düşük, hatta zaman zaman negatif korelasyon gösteren altın, değişen piyasa koşullarında portföyler için daha da önemli hale geliyor. Bu özelliği sayesinde altın, portföydeki genel düşüşü sınırlayan güçlü bir çeşitlendirme aracı olarak öne çıkıyor.

BCA'ya göre yatırımcılar, uzun süredir stratejik bir portföy varlığı olarak görülen altın için artık almadan çok 'portföyde nasıl konumlandırılmalı?' sorusuna cevap arıyor. Analistler kurumsal yatırımcılar için altının, sadece bir kriz koruması değil, riske göre dengelenmiş büyüme stratejisinin önemli bir parçası ve diğer varlıklar düştüğünde alternatif bir getiri kaynağı olduğunu belirtiyor.

