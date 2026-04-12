Ukrayna ve Rusya'dan Paskalya'da karşılıklı 'ateşkes ihlali' suçlaması

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün yürürlüğe giren Paskalya Bayramı ateşkesinin Rus ordusu tarafından bu sabaha kadar 2 bin 299 kez ihlal edildiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna tarafının ateşkesi 1971 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı nedeniyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dün başlayan geçici ateşkesle ilgili bilgi paylaşıldı.

Ateşkesin dün yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah saat 07.00'ye kadar ateşkesi 2 bin 299 kez ihlal ettiği belirtildi.

"Füze, güdümlü bomba veya bir Şahed (tipi) İHA saldırısı olmadı." ifadesine yer verilen açıklamada, Rus ordusunun bu süreçte savaş başlıklı FPV tipi dronlarla saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, bugünün savaşın 1509'uncu günü olduğu vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün saat 16.00 itibarıyla ateşkesin Rus ordusu tarafından kesinlikle uygulandığı ve birliklerin bulundukları pozisyonlarda kaldığı bildirildi.

Paskalya ateşkesi ilan edilmesine rağmen Ukrayna askeri birliklerinin gece saatlerinde Dnipropetrovsk bölgesindeki Gay yerleşim birimine doğru iki kez, Otradnoye yerleşim birimine doğru bir kez Rus birliklerine saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, tüm saldırıların püskürtüldüğü belirtildi.

Ayrıca Sumi bölgesinde Kondratovka ve Novaya Seça yerleşim birimleri ile Donetsk'teki Kaleniki yerleşim biriminde Rus birliklerinin üzerine Ukrayna birliklerinin ilerleme girişimlerinin engellendiği ifade edilen açıklamada, "11 Nisan saat 16.00 ile 12 Nisan saat 08.00 arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından ateşkes rejiminin 1971 kez ihlal edildiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya nedeniyle geçici ateşkes dün başlamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı vesilesiyle 12 Nisan sonuna kadar ilan ettiği ateşkes 11 Nisan'da yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girmişti.

Rus ordusu Ukrayna'daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya'ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.



