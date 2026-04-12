Ekonomistler ikiye ayrıldı: Hızlı enflasyon mu, zayıf büyüme mi daha büyük tehdit?

Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi sansür değil, koruma
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekonomistler ikiye ayrıldı: Hızlı enflasyon mu, zayıf büyüme mi daha büyük tehdit?

İran'daki savaşın ABD'de büyüme, enflasyon ve iş piyasası görünümünü kötüleştirebileceği endişesi artarken, ekonomistler hızlanan enflasyon mu yoksa zayıflayan büyüme mi daha büyük tehdit sorusunda ikiye ayrıldı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 16:51, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 16:52
Yazdır
The Wall Street Journal tarafında yapılan ankete göre; ekonomistlerin çoğu yılın başına kıyasla gelecek yıla ilişkin görünümünü, önemli ölçüde aşağı yönlü revize etti. Ancak 3-9 Nisan tarihleri arasında yapılan son ankette ekonomistler, hızlanan enflasyonun mu, yoksa zayıflayan büyümenin mi daha büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda ikiye ayrıldı. Bazıları, hanehalklarının mali durumlarının, yüksek petrol fiyatlarının tüketicileri bütçelerini sıkmaya zorlamayacak kadar güçlü olduğuna inanıyor.

2026 yılı büyüme tahmini, ocak ayındaki yüzde 2,2'lik beklentiden yüzde 2'ye geriledi. Yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini ise yüzde 2,6'dan yüzde 3,2'ye yükseltildi. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,3 artarak; 2024'ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti; benzin başta olmak üzere enerji ürünleri şubat ayına kıyasla yüzde 21 fırladı.

Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon tahmini de ocaktaki yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a çıkarıldı. ING Baş Uluslararası Ekonomisti James Knightley, Fed'in hedeflediği enflasyon göstergesinin bu yıl yüzde 4'e ulaşabileceğini öngörüyor; bu rakam merkez bankasının hedefinin iki katına karşılık geliyor.

Aylık net iş yaratma tahmini 64.500'den 45.000'e düşürüldü. Buna karşın yıl sonu işsizlik oranı tahmini yüzde 4,5 olarak sabit bırakıldı; bu oran mart ayındaki yüzde 4,3 seviyesinin hafif üzerinde.

Petrol fiyatlarında kritik eşik 146 dolar

Önümüzdeki 12 ay içinde resesyon olasılığı ocaktaki yüzde 27'den yüzde 33'e yükseldi. Ekonomistler, ham petrol fiyatının resesyon olasılığını yüzde 50'nin üzerine taşıması için gereken eşiği ortalama varil başına 146 dolar olarak belirledi; yanıtlar 95 ile 225 dolar arasında değişti. Fiyatların ne kadar süre yüksek kalması gerektiğine ilişkin tahminler ise; 4 ila 55 hafta arasında uzanırken ortalama süre 12 hafta olarak hesaplandı.

Batı Teksas ham petrol fiyatının yıl sonunda varil başına 79,66 dolara gerilemesi bekleniyor; bu tahmin, cuma günkü 96,57 dolarlık kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 18 altına işaret ediyor.

Yüksek enflasyon beklentileri ve görece olumlu işsizlik görünümü ışığında ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026'da yalnızca bir çeyrek puanlık faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Bu beklenti, ocak ayındaki iki faiz indirimi tahmininin oldukça gerisinde kalıyor.

BNP Paribas Baş ABD Ekonomisti James Egelhof, "Şimdilik veriler bize, büyümede büyük bir düşüş varsaymaktan çok çekinmemiz gerektiğini söylüyor. Enflasyon, ufukta net bir son görünmeden yükseliyor" dedi.

Diğer ekonomistler ise petrol şokunun tüketicileri nihayet harcamaları kısmaya zorlayacağından ve şirketlerin işe alım iştahını azaltacağından daha fazla endişe duyuyor. Michigan Üniversitesi ekonomisti Daniil Manaenkov, "Asıl risk, geçen yıl diğer tüm şoklara rağmen ekonomiyi destekleyen tüketicilerin nihayet boğulmasıdır" diye konuştu. KPMG Baş Ekonomisti Diane Swonk, ekonominin açık bir resesyondan kurtulabileceğini ancak yükselen fiyatlar ile yavaşlayan büyümenin bir arada seyrettiği "hafif bir stagflasyon" döneminin kapıda olduğunu vurguladı.

Ekonomi danışmanlık firması AC Cutts & Associates başkanı Amy Crews Cutts, anketteki tüm tahminciler arasında en karamsar olanı olarak resesyon olasılığını %85 olarak belirledi. "İran savaşıyla birlikte, sanırım artık katalizöre sahibiz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber