Ekonomistler ikiye ayrıldı: Hızlı enflasyon mu, zayıf büyüme mi daha büyük tehdit?

The Wall Street Journal tarafında yapılan ankete göre; ekonomistlerin çoğu yılın başına kıyasla gelecek yıla ilişkin görünümünü, önemli ölçüde aşağı yönlü revize etti. Ancak 3-9 Nisan tarihleri arasında yapılan son ankette ekonomistler, hızlanan enflasyonun mu, yoksa zayıflayan büyümenin mi daha büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda ikiye ayrıldı. Bazıları, hanehalklarının mali durumlarının, yüksek petrol fiyatlarının tüketicileri bütçelerini sıkmaya zorlamayacak kadar güçlü olduğuna inanıyor.

2026 yılı büyüme tahmini, ocak ayındaki yüzde 2,2'lik beklentiden yüzde 2'ye geriledi. Yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini ise yüzde 2,6'dan yüzde 3,2'ye yükseltildi. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,3 artarak; 2024'ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti; benzin başta olmak üzere enerji ürünleri şubat ayına kıyasla yüzde 21 fırladı.

Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon tahmini de ocaktaki yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a çıkarıldı. ING Baş Uluslararası Ekonomisti James Knightley, Fed'in hedeflediği enflasyon göstergesinin bu yıl yüzde 4'e ulaşabileceğini öngörüyor; bu rakam merkez bankasının hedefinin iki katına karşılık geliyor.

Aylık net iş yaratma tahmini 64.500'den 45.000'e düşürüldü. Buna karşın yıl sonu işsizlik oranı tahmini yüzde 4,5 olarak sabit bırakıldı; bu oran mart ayındaki yüzde 4,3 seviyesinin hafif üzerinde.

Petrol fiyatlarında kritik eşik 146 dolar

Önümüzdeki 12 ay içinde resesyon olasılığı ocaktaki yüzde 27'den yüzde 33'e yükseldi. Ekonomistler, ham petrol fiyatının resesyon olasılığını yüzde 50'nin üzerine taşıması için gereken eşiği ortalama varil başına 146 dolar olarak belirledi; yanıtlar 95 ile 225 dolar arasında değişti. Fiyatların ne kadar süre yüksek kalması gerektiğine ilişkin tahminler ise; 4 ila 55 hafta arasında uzanırken ortalama süre 12 hafta olarak hesaplandı.

Batı Teksas ham petrol fiyatının yıl sonunda varil başına 79,66 dolara gerilemesi bekleniyor; bu tahmin, cuma günkü 96,57 dolarlık kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 18 altına işaret ediyor.

Yüksek enflasyon beklentileri ve görece olumlu işsizlik görünümü ışığında ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026'da yalnızca bir çeyrek puanlık faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Bu beklenti, ocak ayındaki iki faiz indirimi tahmininin oldukça gerisinde kalıyor.

BNP Paribas Baş ABD Ekonomisti James Egelhof, "Şimdilik veriler bize, büyümede büyük bir düşüş varsaymaktan çok çekinmemiz gerektiğini söylüyor. Enflasyon, ufukta net bir son görünmeden yükseliyor" dedi.

Diğer ekonomistler ise petrol şokunun tüketicileri nihayet harcamaları kısmaya zorlayacağından ve şirketlerin işe alım iştahını azaltacağından daha fazla endişe duyuyor. Michigan Üniversitesi ekonomisti Daniil Manaenkov, "Asıl risk, geçen yıl diğer tüm şoklara rağmen ekonomiyi destekleyen tüketicilerin nihayet boğulmasıdır" diye konuştu. KPMG Baş Ekonomisti Diane Swonk, ekonominin açık bir resesyondan kurtulabileceğini ancak yükselen fiyatlar ile yavaşlayan büyümenin bir arada seyrettiği "hafif bir stagflasyon" döneminin kapıda olduğunu vurguladı.

Ekonomi danışmanlık firması AC Cutts & Associates başkanı Amy Crews Cutts, anketteki tüm tahminciler arasında en karamsar olanı olarak resesyon olasılığını %85 olarak belirledi. "İran savaşıyla birlikte, sanırım artık katalizöre sahibiz" dedi.