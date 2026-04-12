Bu endemik bitkiyi koparmanın cezası: 700 bin TL

Bölgeye ziyaretler her yıl artarak devam ediyor.Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğanın simgelerinden biri olan ters laleler yeniden açtı. Özellikle Kuyu Mahallesi çevresinde görülen bu nadir bitkiler, bölge halkı tarafından büyük bir özenle korunuyor.

Endemik tür yoğun ilgi görüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı alanlarında yetişen ters laleler, her yıl mart ayının son günlerinden itibaren çiçekleniyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken bitki örtüsü, hem yerli hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğa tutkunları bölgeye gelerek bu özel bitkileri yerinde görme ve fotoğraflama imkanı buluyor.

Koruma altında sıkı denetim

Ters laleler, nesli korunması gereken bitkiler arasında yer alması nedeniyle resmi koruma altında bulunuyor. Yetkililer, bitkilere zarar verilmemesi için bölgede düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Vatandaşlar da bu doğal mirasın korunması için hassasiyet gösteriyor.

Koparana ağır para cezası

Koruma statüsündeki ters laleleri koparan veya doğal ortamından izinsiz şekilde çıkaran kişilere 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor. Bu yaptırımın, türün korunması ve ekosistemin devamlılığı için caydırıcı olması amaçlanıyor.