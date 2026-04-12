Zirve yarışı kızıştı: Galatasaray evinde puan kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Alınan sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2 oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta 5 puan kaybetti ve şampiyonluk yolunda rakipleriyle puan farkı azaldı.
Galatasaray, bu haftaya başlarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önündeydi. Sarı-lacivertlilerin kazanmasıyla puan farkı 2'ye düştü.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig'de 5. beraberliği aldı. Aslan daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı.