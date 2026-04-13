Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı havanın doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceğini söyledi.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını aktaran Çelik, "Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz" diye konuştu.

Çelik, yağışların yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görüleceğini anlatarak, yarından itibaren yurt genelinde yağış beklenmediğini söyledi.

Gelecek 3 gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini aktaran Çelik, "Ankara'da yarın 12 derece olan sıcaklık, salı 16, çarşamba 19 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'daki sıcaklıklar 15, salı 17, çarşamba 16 derece. İzmir'de de sıcaklıklar yarın 22 dereceye kadar çıkıyor. Sıcaklıklar İzmir'de salı 24, çarşamba 23 derece" bilgisini verdi.