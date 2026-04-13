Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 245 bin lira ceza
Denizli'nin Çivril ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüye 245 bin lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 07:32, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 07:37
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kudret Çalık Bulvarı'nda yaptıkları trafik denetiminde "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilin sürücüsü A.Y. yakalandı.
Sürücüye, "dur" ikazına uymamak ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 245 bin lira ceza uygulandı.
Ehliyetine 8 ay el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.