657 İçin Net Çağrı: 'Pansuman Değil, Köklü Reform Zamanı'

Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

657 İçin Net Çağrı: 'Pansuman Değil, Köklü Reform Zamanı'

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamu personel sisteminin temelini oluşturan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ilişkin kapsamlı bir reform çağrısında bulundu. 1965 yılında yürürlüğe giren ve bugüne kadar yüzlerce değişikliğe uğrayan kanunun artık bütünlüğünü kaybettiğini belirten Kaya, "657, parça parça yapılan düzenlemelerle adeta bir yamalı bohçaya dönüştü. Bu yapı, çalışma barışını zedeleyen ciddi adaletsizlikler üretiyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 08:12, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 08:43
Yazdır
Kaya, günü kurtaran geçici düzenlemelerin artık çözüm olmadığını vurgulayarak, çağın ihtiyaçlarına uygun, adil ve sürdürülebilir bir kamu personel sistemi için köklü bir yeniden inşa sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

"ÜCRET ADALETİ SAĞLANMADAN HUZUR OLMAZ"

Mevcut maaş sisteminin dağınık yapısına dikkat çeken Kaya, memur gelirlerinin çok sayıda kalemden oluştuğunu ve bunun emekliliğe ciddi kayıplar olarak yansıdığını belirtti. "Tüm ek ödemeler emekli keseneğine dahil edilmeli, eşit işe eşit ücret ilkesi tüm kurumlarda istisnasız uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.

"SÖZLEŞMELİLİK DEĞİL, GÜVENCE ESAS OLMALI"

Kamu hizmetinin süreklilik gerektirdiğini vurgulayan Kaya, farklı statülerdeki istihdam modellerinin hem iş güvencesini zayıflattığını hem de çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açtığını ifade etti. "Kamu hizmeti kadrolu ve güvenceli memurlar eliyle yürütülmelidir. Parçalı istihdam yapısı sona ermelidir" dedi.

"MÜLAKAT DEĞİL, LİYAKAT"

Kamu bürokrasisinde yükselmenin liyakat esasına dayanması gerektiğini belirten Kaya, mülakat sistemine yönelik eleştirilerini de açık şekilde dile getirdi. "Görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçleri objektif kriterlere bağlanmalı, mülakat kaldırılmalı ve yazılı sınav esas alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"VESAYETÇİ DİSİPLİN ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ"

Mevcut disiplin hükümlerinin çağın gerisinde kaldığını belirten Kaya, memurun savunma hakkının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Disiplin süreçlerinde sendika temsilcilerinin etkinliğinin artırılması ve keyfi uygulamaların önüne geçecek hukuki güvencelerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

YARDIMCI HİZMETLER İÇİN NET TALEP

Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personelin uzun yıllardır çözüm beklediğini ifade eden Kaya, bu personelin eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi gerektiğini belirtti. "GİH sınıfına geçiş artık bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

SOSYAL HAKLAR GERÇEK HAYATA UYARLANMALI

Memurların sosyal haklarının güncel ekonomik koşulların gerisinde kaldığını ifade eden Kaya, kira, yemek, kreş ve ulaşım desteklerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca uzaktan ve esnek çalışma modellerinin de hak kaybı yaratmayacak şekilde yasal zemine oturtulması gerektiğini söyledi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: "MEMUR E-DEVLET" ÖNERİSİ

Kaya'nın en dikkat çeken önerilerinden biri ise kamu personel sisteminde dijitalleşme oldu. Tüm özlük işlemlerinin entegre bir sistem üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirten Kaya, "Memur E-Devlet" modeli ile şeffaflığın artacağını, bürokrasinin azalacağını ve ciddi maliyet tasarrufu sağlanacağını ifade etti. Bu sistemle birlikte sendikal işlemlerin de daha özgür ve güvenli bir zemine taşınacağını vurguladı.

"BU DEĞİŞİM MEMURU KORUMAK İÇİN YAPILMALI"

Açıklamasının sonunda net bir mesaj veren Osman Kaya, reformun amacının memuru zayıflatmak değil güçlendirmek olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizler kamu hizmetinin fedakar neferleriyiz. 657 değişmelidir; ancak bu değişim, memuru korumasız bırakmak için değil, insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı inşa etmek için yapılmalıdır."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber