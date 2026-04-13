Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ederken milli atletler, maraton yürüyüş ve yarı maraton yürüyüş branşlarında toplam 3 Türkiye rekoruna imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 08:24, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 08:31
Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da tamamlandı.

Kadınlar maraton yürüyüşte Ayşe Aslan, 3.48.48'lik derecesiyle 13'üncü sırayı alırken Türkiye rekoru kırdı. Aynı yarışta Kader Güvenç 18'inci olurken Esma Öztekin, yarışı tamamlayamadı.

Kadınlar yarı maraton yürüyüşte Meryem Bekmez, 1.41.30'luk derecesiyle 22'nci sırada yer alarak Türkiye rekorunun sahibi oldu. Erkekler yarı maraton yürüyüşte Mazlum Demir, 1.31.58'lik Türkiye rekoruyla 28'inci, Salih Korkmaz ise 1.32.15'lik derecesiyle 29'uncu oldu.

Erkekler maraton yürüyüşte Ozan Bayram ve Harun Bilir, yarışı tamamlayamazken Diyar Bayram, diskalifiye edildi.

Kadınlar 20 yaş altı 10 kilometre yürüyüşte Şerife Berra Güven 17'nci, İpek Özkavlak 30'uncu sırayı alırken milli takım 47 puanla 8'inci oldu.

20 yaş altı erkekler 10 kilometre yürüyüşte ise Azadullah Beğçe 22'nci sırada yer aldı.

