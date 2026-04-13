Trump'tan Papa'ya sert mesaj: Zayıf ve korkunç

Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Gençlere uyarı: Diploma artık tek başına yeterli değil, beşeri şart!
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
'Mahremiyet reyting malzemesi olamaz' kanun teklifi TBMM'de
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
İçişleri Bakan Yardımcısı: Muhtarın olmadığı bir sistem düşünülemez
Trump'tan Papa'ya sert mesaj: Zayıf ve korkunç

ABD Başkanı Donald Trump, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'ya yönelik daha önce görülmemiş sertlikte açıklamalarda bulundu. Trump, ABD doğumlu Papa'nın "işini iyi yapmadığını" ve "aşırı liberal bir kişi" olduğunu belirterek, Vatikan'ın "radikal sola hizmet etmeyi bırakması gerektiğini" ifade etti.

Haber Giriş : 13 Nisan 2026 08:49, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 08:50
Florida dönüşü uçakta sosyal medya üzerinden Papa'yı hedef alan Trump, Washington'a inişinde gazetecilere yaptığı açıklamada da bu eleştirilerini sürdürdü. Trump, "Papa Leo'nun hayranı değilim," diyerek ruhani liderin özellikle dış politika ve güvenlik konularındaki tutumunu eleştirdi.

"Savaşın arkasındaki güç mutlak güç illüzyonu"

Gerginlik, Papa 14. Leo'nun hafta sonu yaptığı ve ABD-İsrail'in İran operasyonlarını "mutlak güç illüzyonu" olarak nitelendirdiği açıklamaların ardından tırmandı.

Papa, doğrudan isim vermese de ABD'li yetkililerin askeri üstünlük vurgularını ve savaşı dini gerekçelerle savunmalarını eleştirmiş, "Tanrı savaş çığırtkanlarının dualarını dinlemez" mesajını paylaşmıştı.

"İran'ın nükleer silahına göz yuman bir Papa istemiyorum"

Trump, Papa'nın açıklamalarına karşılık olarak, "Papa Leo suç konusunda zayıf, dış politikada ise korkunç," değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına sıcak bakan bir Papa istemediğini belirten Trump, Vatikan'ın tutumunun Katolik Kilisesi'ne zarar verdiğini öne sürdü.

Başkan Trump ayrıca, Papa'nın seçilme sürecine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Onu, sadece Amerikalı olduğu ve Başkan Donald J. Trump ile en iyi bu şekilde başa çıkabileceklerini düşündükleri için o makama getirdiler. Eğer ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı. Papa aklını başına toplamalı, sağduyulu davranmalı ve bir siyasetçi gibi değil, büyük bir Papa gibi hareket etmeye odaklanmalı."

Venezuela ve iç siyaset vurgusu

Trump, eleştirilerini İran savaşıyla sınırlı tutmayarak Papa'nın ABD'nin Venezuela operasyonuna yönelik tutumunu da hedef aldı.

ABD'ye uyuşturucu akışını durdurmak için müdahale ettiklerini savunan Trump, Papa'nın kendisini eleştirmesinin "seçmen iradesine saygısızlık" olduğunu belirtti.

2024 seçimlerinde Katolik seçmenlerin yüzde 55'inin oyunu alan Trump yönetimi, muhafazakar Evanjelik liderlerle yakın ilişkilerini sürdürüyor.

Trump, Tanrı'nın savaşı onaylayıp onaylamadığı yönündeki soruya ise "Onayladığını düşünüyorum, çünkü Tanrı iyidir ve insanların gözetilmesini ister" yanıtını verdi.

