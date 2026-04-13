Ödemeler Dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 462 milyon dolarlık açık verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 10:24, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 10:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2026'da cari işlemler hesabında 7 milyar 501 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 462 milyon dolarlık açık verildi.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 478 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, şubat ayında cari açık yaklaşık 35,4 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde 73,2 milyar dolarlık açık oluştu.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24 milyar dolar ve 900 milyon dolar açık verdi.

Söz konusu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 14 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 215 milyon dolar ve 1 milyar 841 milyon dolar oldu.

