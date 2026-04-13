Yılın ilk çeyreğinde 215 bin otomotiv ihraç edildi

Milli Eğitim Akademisi İlk Dersle Açıldı
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Yılın ilk çeyreğinde 215 bin otomotiv ihraç edildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın ocak-mart döneminde 215 bin 323 olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 10:37, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 10:38
OSD, bu yılın ocak-mart dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 düşüşle 321 bin 856 olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise yüzde 18 gerileyerek 181 bin 364 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 327 bin 16'yı buldu.

Ocak-mart döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, ağır ticari araç grubunda yüzde 20 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 13 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 60 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde 215 bin 323 otomotiv ihraç edildi

Otomotiv ihracatı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15 gerileyerek 215 bin 323 oldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 12 artışla 2 bin 835 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 9,9 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, bu dönemde ana sanayi ihracatı yüzde 3, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 arttı.

Otomobilde yerli payı yüzde 36 oldu

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 274 bin 346 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 düşüşle adet bazında 210 bin 688 olarak kayıtlara geçti.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre toplam ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 büyürken ağır ticari araç pazarı yüzde 6 geriledi.

Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

