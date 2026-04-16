Kahveciler odasına eşantiyon ve hediye niteliğinde masa örtüsü alınması kamu zararıdır

Yargılamaya konu olayda, 2019 yılında belediye bütçesinden . Kahveciler ve Benzerleri Odası üyelerine ait işyerlerine eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsünün alınmasına ilişkin ödemeler konu başlıklı; 2019 yılında belediye bütçesinden . Kahveciler ve Benzerleri Odası üyelerine ait işyerlerine eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsünün alınmasına ilişkin ödemlerin belediye bütçesinden karşılanması sonucu oluşan 75.600,00 TL'nin kamu zararı olarak nitelendirilmesi sonucu üst yönetici, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisine müşterek ve müteselsilen ödettirilmesine karar veril

Yılı: 2019

Daire: 2

Dosya No: 55278

Tutanak No: 58682

Tutanak Tarihi: 10.12.2025

Konu: Belediye bütçesinden kahveciler odasına eşantiyon ve hediye niteliğinde masa örtüsü alınması

239 sayılı Ek İlamın 1'inci maddesiyle; 2019 yılında belediye bütçesinden . Kahveciler ve Benzerleri Odası üyelerine ait işyerlerine eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsü alınarak kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle 75.600,00 TL'nin tazminine hükmedilmiştir.

TEMYİZ DİLEKÇESİ

Üst Yönetici ., Harcama Yetkilisi . ve Gerçekleştirme Görevlisi . aynı mahiyetteki temyiz dilekçelerinde özetle;

Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan . Kahveciler ve Benzerleri Odasının ilçelerinin birçok noktasında da hizmet sunan üyeleri bulunduğunu, faaliyet alanları gereği gün içerisinde pek çok vatandaşın uzun süreli zaman geçirdiği müesseseler olduğunun her türlü duraksamadan uzak olduğunu, gerek vatandaşların sosyokültürel gelişiminin desteklenmesi gerekse sağlık koşullarının iyileştirilmesinin gerektiğini,

. Kahveciler ve Benzerleri Odası tarafından üyelerine destek sağlamak amacı ile belediyelerinden üyelerine dağıtılmak üzere masa örtüsü yardım talebinde bulunulduğunu, vatandaşlara daha steril şartlar sunulması (örneğin; sık sık masa örtülerinin yıkanabilmesi, bir masa örtüsünün yıkanması esnasında diğerinin kullanılması vs.), için talebin kısmi olarak kabul edildiğini,

Sayıştay 2. Dairesinin 16.02.2021 tarihli ve 40 sayılı İlamıyla; 2019 yılında belediye bütçesinden . Kahveciler ve Benzerleri Odası üyelerine ait işyerlerine eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsünün alınmasına ilişkin ödemeler konu başlıklı; 2019 yılında belediye bütçesinden . Kahveciler ve Benzerleri Odası üyelerine ait işyerlerine eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsünün alınmasına ilişkin ödemlerin belediye bütçesinden karşılanması sonucu oluşan 75.600,00 TL'nin kamu zararı olarak nitelendirilmesi sonucu üst yönetici, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisine müşterek ve müteselsilen ödettirilmesine karar verildiğini,

Üst yönetici, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin temyiz başvuruları üzerine Temyiz Kurulunca verilen 21.06.2023 tarihli ve 55541 ve 55543 tutanak no.lu Kararda özetle;

Daire Kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtma" başlıklı 57'nci maddesine uyulmamasının kamu zararına gerekçe olarak gösterildiği, bu yasak yalnızca kamu görevlilerine ilişkin olmayıp, söz konusu hüküm ile seçime giren tüm parti ve adayların kendilerini tanıcı nitelikteki broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayın dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları ve dağıttırmalarının yasaklandığı; yalnızca bu madde gerekçe gösterilerek kamu zararı tespiti yapılmasının hukuken isabetli olmadığı; zira, söz konusu yasağa uyulmamasının yaptırımının idari soruşturma sonucu belirlenmesi gerektiği, belediye bütçesinden alınan masa örtüleri için yapılan ödemelerin kamu zararı olarak değerlendirilebilmesi için ise söz konusu masa örtülerinin mevcut belediye başkanının seçim kampanyası kapsamında alınıp dağıtıldığının net olarak tespit edilmesi gerektiği; ancak, Yargı Raporunda ve Daire Kararında masa örtüsü alımının seçim kapsamında olduğunu gösteren kanıtlayıcı bir belge veya tespit bulunmadığı,

Öte yandan, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3'üncü maddesine göre temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin de belediye başkanının takdirinde olduğu; dolayısıyla belediye sınırları içerisinde yer alan işyerlerine temizliği teşvik kapsamında hediye masa örtüsü alınmasının temsil giderleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek; Daire Kararının bozulduğunu ve yeniden hüküm tesisi için gönderildiğini,

Dairesince yapılan yeniden yargılamada; bozmaya uğrayan aynı gerekçelerle, yeni bir delil veya net tespit içermeksizin ısrar mahiyetinde tazmin hükmü kurulduğunu,

Temyiz Kurulunun bozma kararında harcamanın gerekçelerinin vasıf ve mahiyetinin isabetli olarak tartışıldığını, Daire Kararında vasıflandırma hatası yapıldığını ve esas itibariyle yerinde olmadığını, kamu zararı oluşmadığı izah edilmesine rağmen dosyanın mevcut haliyle yeniden tazmin hükmüne dayanak edilmesinin isabetsiz olduğunu, usul ve yasaya uygun Temyiz Kurulu Kararı esas alınarak, Dairesince verilen ısrar kararının Temyiz Kurulunca kaldırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Üst Yönetici . ortak mahiyetteki temyiz dilekçesinde belirtilen hususlara ek olarak;

14.06.2007 tarihli ve 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı'nda üst yöneticilerin sorumluluğu ile ilgili olarak;

"5018 sayılı Kanunun 11'inci maddesinde; "Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler." denilmek suretiyle üst yöneticilerin sorumlulukları düzenlenmiştir.

Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkililerinin ve diğer görevlilerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olmaktadırlar. Bununla birlikte üst yöneticilerin özel kanunlardan doğan Sayıştay'a karşı mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda sorumluluklarına hükmedilmeleri de gerekebilir. Bu husus, meselenin Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme bağlanacak bir konudur.

Dolayısıyla bu aşamada bir genelleme yaparak üst yöneticilerin, işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olacakları ya da olmayacakları yönünde bir görüş belirtilmesi uygun bulunmamaktadır." tespitinin yapıldığını,

Sayıştay Genel Kurul Kararında belirtildiği üzere genelleme yaparak değil de münferit her bir olayda kamu zararı ile belediye başkanı arasında illiyet bağının kurulması gerektiğini, ancak ilamda "ödeme emri ve eki belgelerde Belediye Başkanının imzası, parafı veya oluru bulunmasa da, Belediye Başkanı olarak kendi isminin geçtiği bu tür ilan ve tanıtım giderlerinden haberinin, onay ve talimatının olmaması düşünülemez. Anılan nedenle, Belediye Başkanı ile ödeme emri evraklarında imzası bulunan Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin sorumluluğu bulunmaktadır." denildiğini,

Sayıştay Genel Kurul Kararında sorumluluk tespiti ile ilgili genel ilkenin aşağıdaki şekilde ifade edildiğini,

"5018 sayılı Kanuna göre mali sorumluluğun şartları şöylece sıralanabilir:

- Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem, eylem bulunmalıdır.

- Ortada bir kamu zararı olmalıdır.

- Mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemle zarar arasında bir illiyet olmalıdır.

Bu yeni sorumluluk sisteminde objektif (kusursuz) sorumluluk anlayışından vazgeçilmiş bulunulmaktadır."

Dolayısı ile objektif (kusursuz) sorumluluk yerine münferit her bir olayda kamu zararı ile belediye başkanı arasında illiyet bağı kurulması gerektiğini, belediye başkanının isminin geçtiği her bir ilan ve tanıtım giderlerinden belediye başkanının haberinin, onay ve talimatının olduğu varsayımının belediye başkanının objektif sorumluluğu sonucunu doğuracağını, 5018 sayılı Kanun ile de objektif (kusursuz) sorumluluk anlayışından vazgeçildiğini,

5018 sayılı Kanun'a göre belediye başkanının sorumluluğuna hükmedilebilmesi için kamu zararı ile belediye başkanı arasındaki illiyet bağının objektif ve maddi delillerle tespit edilmesi gerektiğini, ilan veya tanıtımda belediye başkanının isminin geçmesinin illiyet bağı tespiti için geçerli ve yeterli hukuki bir delil oluşturmayacağını,

İlamda belirtilen yaklaşımın kabulünün objektif sorumlulukla birlikte belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olan belediye başkanının belediyenin bütün işlem, eylem ve harcamalarından mali sorumlu olduğu sonucunu doğuracağını, bunun da idari ve siyasi sorumlulukla mali ve yargısal sorumluluk arasındaki farkı anlamsızlaştırdığını,

Belediye başkanı olarak kamu zararına esas alınan hiçbir belgede imzası, parafı veya oluru bulunmadığını, nüfusu, kapsam alanı, bütçesi ve kurumsal yapısı ile birçok il belediyesinden daha büyük olan belediyelerinin kurumsal kimliği adına yapılan her tanıtımdan haberinin, bilgisinin ve talimatının olmasının fiilen mümkün olmadığını, ilama konu tanıtım faaliyetlerinde adının, belediye tüzel kişiliği temsilcisi olması hasebiyle geçtiğini, 5018 sayılı Kanun'un 11'nci maddesi uyarınca yönetsel sorumluluğu olsa bile aynı Kanun'un 71'inci maddesi uyarınca mali bir sorumluluğu bulunmadığını,

Bütün bu nedenlerle, işin esasıyla ilgili olarak yukarıda yapılan açıklamalar saklı kalmak üzere, uygulamanın kamu zararı olarak nitelendirilmesi halinde bile sorumlu tutulmaması gerektiğini ifade etmiştir.

BAŞSAVCILIK MÜTALAASI

Başsavcılığın işin esasına yönelik olarak tüm dilekçeler için verdiği aynı mahiyetteki mütalaasında özetle;

Temyiz dilekçesi özetlendikten sonra,

Daire kararında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere mevzuat uyarınca belediye tarafından dernek, vakıf ve benzeri teşekküllere doğrudan yardımda bulunulamayacağından ve olayda ortak hizmet projesinin varlığından da söz edilemeyeceğinden, 298 sayılı Kanun'un "Propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtma" başlıklı 57'nci maddesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin giderleri" başlıklı 60'ıncı maddesine, "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75'inci maddesine aykırı olarak yapılan ve temsil, ağırlama ve tören giderleri kapsamında olmayan, seçime yönelik eşantiyon ve hediye niteliğindeki söz konusu harcama nedeniyle 5018 sayılı Kanun'un "Kamu zararı" başlıklı 71'inci maddesine göre mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması sebebiyle kamu zararı oluştuğu,

Bu nedenle, temyiz talebinin reddedilerek Daire Kararının korunmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.

Başsavcılığın Üst Yönetici .'ın sorumluluk itirazına yönelik olarak verdiği mütalaada ise;

Daire Kararında belirlenen sorumluların 5018 sayılı Kanun'un 11, 32 ve 33'üncü maddeleri ile 14.06.2007 tarihli ve 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararına uygun olduğu ifade edilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Temyize konu Daire Kararında; 2019 yılında yapılan mahalli idare seçimlerinde belediye bütçesinden . Kahveciler ve Benzerleri Odası üyelerine ait işyerlerine eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsü alındığı gerekçesiyle 75.600,00 TL'nin tazminine hükmedilmiş, söz konusu tazmin hükmünden üst yönetici ile ödeme emri belgesinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sorumlu tutulmuştur.

Esas yönünden inceleme:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçeden yardım yapılması" başlıklı 29'uncu maddesinde;

"Gerçek veya tüzel kişilere kanunda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir." denilmiş;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75'inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise;

"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla . Belediyesinin 5018 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi uyarınca dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapabilmesi mümkün değildir.

Yine aynı Kanun'un 75'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde;

"c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, belediyelerin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmeleri mümkündür. Ancak tazmin hükmüne konu olan ödeme emri belgeleri ve ekleri incelendiğinde, . Belediyesi ile . Kahveciler ve Benzerleri Odası arasında imzalanmış bir ortak hizmet projesine rastlanmamıştır. Sorumlular da temyiz dilekçelerinde ortak hizmet projesine dair herhangi bir belgeye yer vermemişlerdir.

Söz konusu alıma ilişkin ödeme emri belgesinin tarihi 27.04.2019 olup yerel seçim tarihinden dört gün öncedir. Yapılan harcamanın tarihi, işin teknik şartnamesine göre dağıtılacak masa örtüleri üzerinde belediyenin yazısı ve logosunun bulunacak olması hususları birlikte değerlendirildiğinde yapılan alımın seçime yönelik eşantiyon ve hediye niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca . Belediyesi tarafından . Kahveciler ve Benzerleri Odasına eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsü alınması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden Daire Kararının esası yönünden hukuken bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Sorumluluk yönünden inceleme:

Temyize konu Daire Kararıyla verilen tazmin hükmünden üst yönetici ile ödeme emri belgesinde imzaları bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi birlikte sorumlu tutulmuştur.

Üst Yönetici . göndermiş olduğu temyiz dilekçesinde özetle, belediye başkanı olarak kamu zararına esas alınan hiçbir belgede imzası, parafı veya oluru bulunmadığını, 5018 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca yönetsel sorumluluğu olsa bile aynı Kanun'un 71'inci maddesi uyarınca mali bir sorumluluğu bulunmadığını ifade ederek sorumluluk itirazında da bulunmuştur.

5018 sayılı Kanun'un "Üst yöneticiler" başlıklı 11'inci maddesinde;

".. belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden .; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler." denilmektedir.

Bu hükümlere göre üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından; sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden; mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kanun'da belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden belediyelerde meclislerine karşı idari ve siyasi yönden sorumlu tutulmuşlardır. Dolayısıyla verdiği karar ve talimatlar, doğrudan iş ve işlem sürecine dayanak oluşturmadığı sürece, üst yönetici olan belediye başkanının sorumluluğu idari/siyasi nitelikli olup, mali sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ancak 14.06.2007 tarihli ve 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı'nda; "Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkililerinin ve diğer görevlilerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olmaktadırlar. Bununla birlikte üst yöneticilerin özel kanunlardan doğan Sayıştay'a karşı mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda sorumluluklarına hükmedilmeleri de gerekebilir. Bu husus, meselenin Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme bağlanacak bir konudur." denilmektedir.

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere kamu zararı ile illiyet bağı kurulması durumunda üst yönetici de verilen tazmin hükmünden sorumlu tutulabilir. Söz konusu ödeme emri ve eki belgelerde belediye başkanının imzası, parafı veya oluru bulunmasa da belediye başkanı olarak kendisinin aday olduğu seçime yönelik bu tür hediye ve eşantiyon dağıtımından haberinin, onay ve talimatının olmadığı, harcama yetkililerinin kendi iradeleriyle bu harcamaları yaptığı düşünülemez. Açıklanan nedenlerle ödeme emri belgesinde imzaları bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin yanında kendi seçim çalışmasına yönelik harcamalarla ilgili belediye başkanının da tazmin hükmünden sorumlu tutulmasında hukuken bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla, . Kahveciler ve Benzerleri Odası üyelerine ait işyerlerine eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsü alınması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden sorumlu talebinin reddi ile 239 sayılı Ek İlamın 1'inci maddesiyle verilen 75.600,00 TL tutarındaki tazmin hükmünün TASDİKİNE, (... Daire Başkanı ., Üye ., Üye ., Üye ., Üye . ve Üye .'in aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oy çokluğuyla,

6085 sayılı Kanun'un 57'nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştayda karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 10.12.2025 tarih ve 58682 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü

... Daire Başkanı ., Üye ., Üye ., Üye ., Üye . ve Üye .'in karşı oy gerekçesi

Temyize konu Daire Kararında, 2019 yılında yapılan mahalli idare seçimlerinde belediye bütçesinden . Kahveciler ve Benzerleri Odası üyelerine ait işyerlerine eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsü alındığı gerekçesiyle 75.600,00 TL'nin tazminine hükmedildiği görülmektedir.

Belediye bütçesinden alınan masa örtüleri için yapılan ödemelerin kamu zararı olarak değerlendirilebilmesi için söz konusu masa örtülerinin mevcut belediye başkanının seçim kampanyası kapsamında alınıp dağıtıldığının net olarak tespit edilmesi gerekir. Ancak Yargı Raporunda ve Daire Kararında masa örtüsü alımının seçim kapsamında olduğunu gösteren kanıtlayıcı bir belge veya tespit bulunmamaktadır.

Öte yandan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nin 3'üncü maddesine göre temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini de belediye başkanının takdirindedir. Dolayısıyla belediye sınırları içerisinde yer alan işyerlerine temizliği teşvik kapsamında hediye masa örtüsü alınmasının temsil giderleri kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Açıklanan nedenlerle, . Kahveciler ve Benzerleri Odası üyelerine ait işyerlerine eşantiyon ve hediye niteliğinde 10.000 adet masa örtüsü alınması nedeniyle kamu zararı oluşmadığından konuya ilişkin sorumlu itirazlarının kabul edilerek Daire Kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.



