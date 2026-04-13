Milli Eğitim Akademisi İlk Dersle Açıldı
Milli Eğitim Akademisi İlk Dersle Açıldı
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Bakanlıktan yeni taslak: Aile hekimliği sil baştan değişiyor
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerince 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 11:15, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 11:20
İçişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 7-12 Nisan'da 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara, 1329 ekip, 3 bin 322 personel, 16 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 839 şüpheliden 349'u hakimliklerce tutuklandı, 115'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, İstanbul'da 174 kilo 750 gram skunk 13 kilo 70 gram metamfetamin ve 72 bin 300 ecstasy hapa el koydu. Van'da 68 kilo 200 gram skunk ve 14 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Osmaniye'de 48 kilo 750 gram metamfetamin, Sivas'ta 27 kilogram metamfetamin ve 28 bin 56 sentetik ecza, İzmir'de 24 kilo 626 gram esrar ve 16 kilo 500 gram skunk ile 259 bin 196 sentetik ecza ve 101 bin 520 ecstasy hapa el konuldu.

Polis, Batman'da 24 kilo 600 gram metamfetamin, Diyarbakır'da 17 kilo 400 gram skunk, Antalya'da 17 kilo 20 gram skunk, Bursa'da 15 kilo esrar ve 14 kilo 630 gram skunk, Düzce'de 11 kilo 830 gram skunk, Çorum'da 249 bin 473 sentetik ecza, Ankara'da 169 bin 664 sentetik ecza, Uşak'ta 73 bin 740 sentetik ecza ve Konya'da 60 bin 536 sentetik ecza ele geçirdi.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir asayiş meselesi olarak ele alınamayacağına dikkati çekti.

Uyuşturucunun birçok suçu besleyen ana damarlardan biri olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin finansmanı, organize suç ağlarının büyümesi, sokak şiddeti ve aile yapısındaki zedelenme doğrudan bu alandan beslenmektedir. Uyuşturucu tacirlerinin en büyük hedefi gençlerimizdir. İçişleri Bakanlığı olarak gençlerimizin zihinlerini, umutlarını ve geleceklerini karartmaya çalışan bu karanlık şebekelerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bundan asla taviz vermeyeceğiz."

