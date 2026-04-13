Bakan Fidan: Hürmüz Boğazı'nda uluslararası geçiş engellenmemeli

Bakan Fidan, ABD-İran arasındaki ateşkese ilişkin, her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, ihtiyacın farkında ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ilgili olarak, tüm dünyanın istediğinin, uluslararası geçişin serbest olması ve engellenmemesi olduğunun altını çizen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda, "Bizim durduğumuz yer barış yoluyla açılması. Uluslararası bir silahlı barış gücüyle buraya müdahil olmanın çok fazla zorlukları var." diye konuştu.

Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili olarak, "Suriye'de büyük bir sorun alanı görüyoruz. Bu bizim için büyük risk." dedi.