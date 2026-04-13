Milli Eğitim Akademisi İlk Dersle Açıldı

Milli Eğitim Akademisi, öğretmen adaylarına yönelik hazırlık eğitimiyle kapılarını açtı. Türkiye genelinde 7 ilde bulunan 12 Akademi Uygulama Merkezi'nde eş zamanlı başlatılan eğitim programının ilk dersi, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlk derse katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına hitap ederek mesleğin önemine dikkat çekti. Program öncesinde İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncer tarafından dua edildi.

Öğretmenlik Vurgusu

Konuşmasında öğretmenliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Tekin, öğretmenliğin "bir çocuğun geleceğini kendi geleceğiyle birlikte düşünme iradesi" olduğunu ifade etti. Öğretmen adaylarının önemli bir mesuliyet üstlendiğini belirten Tekin, bu sürecin milli ve manevi değerler temelinde şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tekin ayrıca, öğretmenliğin tarihsel ve kültürel açıdan da önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanına dikkat çekti.

Uygulama Ağırlıklı Eğitim Modeli

Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak hazırlık programının kapsamlı ve uygulama ağırlıklı olduğuna işaret eden Tekin, programda yaklaşık 600 saatlik uygulama, bunun 480 saatinin ise doğrudan öğretmenlik pratiği olarak planlandığını açıkladı.

Programın; demokrasi kültürü, eleştirel düşünme, rehberlik, aile ile iletişim, yapay zeka ve veri temelli değerlendirme gibi birçok başlığı içerdiğini belirten Tekin, öğretmen adaylarının sadece alan bilgisiyle değil, çok yönlü bir bakış açısıyla yetiştirileceğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Vurgusu

Müfredat değişikliklerine de değinen Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile eğitimin daha kapsayıcı bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Modelin "köklerden geleceğe" yaklaşımıyla bilgi, beceri ve değer bütünlüğünü esas aldığını belirtti.

"Eğitimin Niteliğini Artırmak Önceliğimiz"

Eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, amaçlarının okullardaki eğitim-öğretimin niteliğini artırmak olduğunu vurguladı. Akademinin üniversitelerin yerine geçen bir yapı olmadığını ifade eden Tekin, yeni başlayan öğretmenlerin daha donanımlı yetişmesini hedeflediklerini kaydetti.

Programa; Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı ile çok sayıda eğitim yöneticisi katıldı.



