Borsa İstanbul'da 'abluka' etkisi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,52 puan ve yüzde 0,81 azalışla 13.960,27 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 94,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,67 ile spor ve kimya petrol plastik, en fazla düşen ise yüzde 3,44 ile iletişim oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar tedirgin

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı. Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, görüşmelerden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemiler için abluka sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Taraflardan gelen açıklamalar tansiyonun kısa vadede kolay kolay düşmeyeceğine işaret ederken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik sert söylemleri risk algısını yeniden yukarı taşıdı.

Analistler, bu aşamada piyasalarda yönü belirleyecek temel unsurun, diplomatik cepheden gelecek haber akışıyla birlikte petrol fiyatlarının seyri olacağını ifade etti.