Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul'da 'abluka' etkisi

ABD-İran görüşmelerinden anlaşma çıkmazken, ABD Başkanı Trump'ın ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda abluka sürecini başlatacağını açıklamasıyla, piyasalar negatife döndü. Borsa İstanbul da küresel piyasaların etkisiyle, bankacılık sektörü öncülüğünde hızlı geriliyor.

Haber Giriş : 13 Nisan 2026 15:15, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 16:25
Yazdır

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,52 puan ve yüzde 0,81 azalışla 13.960,27 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 94,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,67 ile spor ve kimya petrol plastik, en fazla düşen ise yüzde 3,44 ile iletişim oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar tedirgin

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı. Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, görüşmelerden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemiler için abluka sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Taraflardan gelen açıklamalar tansiyonun kısa vadede kolay kolay düşmeyeceğine işaret ederken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik sert söylemleri risk algısını yeniden yukarı taşıdı.

Analistler, bu aşamada piyasalarda yönü belirleyecek temel unsurun, diplomatik cepheden gelecek haber akışıyla birlikte petrol fiyatlarının seyri olacağını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber