4 ölüm, 33 yaralı: Burdur'daki diyalizden ölümde kamu davası açıldı

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs 2024'te saat 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla gün içerisinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. Bu kişilerden 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i de Denizli'de tedaviye alındı.

28 Mayıs 2024'te hastalardan Mustafa Demir, bir gün sonra da Saniye Aksöz (87) ile Somalili Amina Abas Jama (67) hayatını kaybetti. Diyaliz hastası Osman Ali Gönüllü ise aynı yıl 16 Temmuz'da sevk edildiği Denizli'de pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

2'Sİ TUTUKLANDI

Yürütülen adli soruşturma kapsamında Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından aynı yıl 11 Haziran'da gözaltına alındı. M.C. ve İ.S. serbest bırakılırken, G.A.S. ile Y.A. tutuklandı. G.A.S. ile Y.A., devam eden soruşturma sürecinde serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Mart'ta Osman Ali Gönüllü, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama'nın ölümüne ilişkin ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Başsavcılığın kararında, olaya dair hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, "Olay yeri incelemelerinde yer alan videolar doğrultusunda, soğutma dönüş kolektörünü, yumuşak su kolektör hattından besleyen mekanik besleme cihazının yanında yer alan mekanik besleme cihazının arızalanması durumunda çalışması için tasarlanan baypas hattının açık unutulması neticesinde ve hidrofor sisteminin arızalanması nedeniyle ters akış sonucu soğutma sisteminde kullanılan antifrizli suyun kullanma suyuna karışmasından kaynaklanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler G.A.S., Y.A, İ.S., M.C. hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan başlatılan soruşturmada; Osman Ali Gönüllü, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama'nın kanlarında etilen glikol bulunmaması, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporlarda illiyet bağının bulunmaması nedeniyle üzerlerine atılı suçtan ek kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verildiği kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen 8 Nisan'daki açıklamasında ise "Burdur Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/5322 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 25.05.2024 günü Burdur Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda bir kısım ölenler ve yaralananların, meydana gelen olayla illiyet bağının bulunmadığı adli tıp raporu ile tespit edilmesi üzerine bu yönüyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, aynı olayda ölen Mustafa Demir ve yaralanan 12 kişiye yönelik şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır" denildi.