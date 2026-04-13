KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla sorun yaşayan vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturdu.

KDK, idareyle sorun yaşayanların başvuruları üzerine kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek, söz konusu problemleri 'dostane çözüm' ve 'tavsiye kararları'yla mahkemeye gitmeden hızlıca çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda, İstanbul'dan başvuruda bulunan bir kişi, yaklaşık 8 aydır sokak aydınlatması sorunu yaşadıklarını, binasının köşesindeki sokak lambasının tamir için söküldüğünü ancak yerine sadece direk takıldığını, aydınlatma ünitesinin ise takılmadığını belirtti. İlgili yerlere başvurduğunu fakat herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini bildiren kişi, aydınlatma direğindeki işlemlerin tamamlanarak faal hale getirilmesini istedi. Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi. KDK'nın ara buluculuk girişimleri sonucunda vatandaşın talebi yerine getirilerek sorunu çözüldü.

TRAFİK TEHLİKESİNE KARŞI 'TAVSİYE KARARI'

İzmir'in Seferihisar ilçesinden başvuruda bulunan başka bir kişi de mahallesindeki dar sokakta yoğun trafik bulunduğunu ve kaldırım olmaması nedeniyle yayaların güvenliğinin tehlike altında olduğunu bildirdi. Vatandaş, söz konusu sokakta yaya kaldırımı ve hız kesici kasis gibi diğer tedbirlerin alınmasını istedi. Başvuruyu inceleyen KDK, kaldırım bulunmayan ve yayaların taşıt yolu ile aynı alanı kullanmak zorunda kaldığı yolda trafik güvenliği risklerinin bulunduğunu, bu nedenle idarenin, kamu hizmetinin önleyicilik ve koruyuculuk ilkesi gereği, belirli aralıklarla önleyici nitelikte trafik denetimleri yapmasının ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik işaretleme ve uyarı tedbirlerini hayata geçirmesinin yerinde olacağı değerlendirmesinde bulundu. KDK, kamu hizmetlerinin sürekliliği ve düzenliliği ilkesi gereği trafik işaretleme ve uyarı levhalarının artırılması, yol çizgilerinin çizilmesi ve trafik güvenliğini artırıcı diğer önlemlerin gözden geçirilmesi ve uygulanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Seferihisar Belediye Başkanlığı'na 'tavsiye kararı' verdi.

SİSTEMDEKİ YANLIŞ TELEFON NUMARASI DÜZELTİLDİ

Başka bir başvuran da cep telefonuna sürekli kendisiyle ilgili olmayan sağlık bilgileriyle ilgili mesajlar geldiğini, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Konuyla ilgili girişimlerde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını iddia eden kişi, gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve başka bir kişiye ait sağlık bilgilerini içeren mesajların tarafına gönderilmemesi talebinde bulundu. Başvuru üzerine konuyu inceleyen KDK, Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek, sorunun çözülmesi için girişimlerde bulundu. Hakkını KDK ile arayan vatandaşın talebi, kurumun ara buluculuk girişimleri sonucunda yerine getirildi. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemi üzerinden başvurana ait telefon numarasının düzeltildiğini bildirdi.