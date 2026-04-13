Kontrolden çıkarak refüje çarpan araçtaki bebek öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 9 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ise yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 18:12, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 18:54
Milas-Bodrum kara yolu havalimanı mevkisinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 KD 336 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından araçta sıkışan baba K.O. ile anne Z.A.O, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtaki 9 aylık olduğu öğrenilen Umay O. ise sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.