Hastaneye sahte rapor operasyonu: 2 sağlık personeli tutuklandı

Aksaray'da polis ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 sağlık personelinin gözaltına alındığı sahte rapor operasyonunda 2 kişi tutuklandı.



Hastane laboratuvarlarında sahte tahlil sonucu verildiği iddiası üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından 3 gün önce Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve bazı evlere operasyon gerçekleştirilmişti. Hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlendiği ve tahlil sonuçlarının değiştirildiği iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol kararı ile diğer 6 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.