Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Motorine 4,35 TL indirim geldi
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Çocuklar sadece dinlemedi, sanatçı oldu: 'Türkü Yolu Projesi' start aldı

"Gezici Müzik Atölyesi - Türkü Yolu" projesi, sekiz ilçeyi kapsayan yolculuğuna Yeniçağa'dan başladı. Yaşar Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hem geleneksel çalgıları tanıdı hem de hep bir ağızdan kültürel mirasa sahip çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 18:05, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 22:40
Yazdır
Çocuklar sadece dinlemedi, sanatçı oldu: 'Türkü Yolu Projesi' start aldı

Anadolu'nun zengin müzik kültürünü yeni nesillere sevdirmeyi hedefleyen "Gezici Müzik Atölyesi - Türkü Yolu" projesi, start aldı. "Kültürel Mirasın Eğitimle Buluşması" temasıyla yola çıkan atölyenin ilk durağı Yeniçağa ilçesi oldu.

Sadece Dinlemediler, Eşlik Ettiler

Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu'nda gerçekleştirilen atölye çalışmasında, öğrenciler Türk müziğinin temel taşları olan kadim çalgılarla ilk kez bu kadar yakından tanışma fırsatı buldu. Etkinliği klasik konserlerden ayıran en önemli özellik ise öğrencilerin pasif birer dinleyici değil, sürecin tam merkezinde yer alan birer sanatçı adayı olmalarıydı.

Dillerde Aynı Ezgi: "Uzun İnce Bir Yoldayım"

Etkinlik boyunca öğrenciler, usta öğreticiler eşliğinde "Çanakkale İçinde" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserleri hep bir ağızdan seslendirdi.

Hedef: Sanatla Büyüyen Bir Nesil

"Kültürel Mirasın Eğitimle Buluşması" temasıyla hayata geçirilen proje; çocukları ve gençleri geleneksel müzikle tanıştırmayı, onları üretim sürecine dahil etmeyi ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber