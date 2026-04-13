Çocuklar sadece dinlemedi, sanatçı oldu: 'Türkü Yolu Projesi' start aldı

Anadolu'nun zengin müzik kültürünü yeni nesillere sevdirmeyi hedefleyen "Gezici Müzik Atölyesi - Türkü Yolu" projesi, start aldı. "Kültürel Mirasın Eğitimle Buluşması" temasıyla yola çıkan atölyenin ilk durağı Yeniçağa ilçesi oldu.

Sadece Dinlemediler, Eşlik Ettiler

Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu'nda gerçekleştirilen atölye çalışmasında, öğrenciler Türk müziğinin temel taşları olan kadim çalgılarla ilk kez bu kadar yakından tanışma fırsatı buldu. Etkinliği klasik konserlerden ayıran en önemli özellik ise öğrencilerin pasif birer dinleyici değil, sürecin tam merkezinde yer alan birer sanatçı adayı olmalarıydı.

Dillerde Aynı Ezgi: "Uzun İnce Bir Yoldayım"

Etkinlik boyunca öğrenciler, usta öğreticiler eşliğinde "Çanakkale İçinde" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserleri hep bir ağızdan seslendirdi.

Hedef: Sanatla Büyüyen Bir Nesil

"Kültürel Mirasın Eğitimle Buluşması" temasıyla hayata geçirilen proje; çocukları ve gençleri geleneksel müzikle tanıştırmayı, onları üretim sürecine dahil etmeyi ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.