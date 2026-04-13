Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Gürlek: Suç örgütlerinin yeniden yapılanmasına müsaade edilmeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemiz aralıksız sürecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 23:34, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 23:35
Yazdır
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma sonucu, Adana merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Eskişehir'de "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Örgütün elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve Yunan makamlarından iadesi beklenen kişinin yaptığını aktaran Gürlek, operasyonlarda, 2 cinayet dahil olmak üzere toplam 52 ayrı suça karıştığı tespit edilen 287 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, kaçırma ve silah bulundurma gibi ağır suçlarla toplum huzurunu hedef alan örgütün, şehirler arası ve uluslararası bağlantılarının deşifre edildiğini kaydeden Gürlek, örgüt yapısına ağır bir darbe vurulduğunun altını çizdi.

Soruşturmayı yürüten ve koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini ileten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bazı suçların, suça sürüklenen çocuklar üzerinden işlenmiş olması, bu örgütün ne kadar tehlikeli ve istismar odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimiz, suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemiz aralıksız sürecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber