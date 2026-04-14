14 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
14 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 00:02, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 00:04
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan'da Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak.

(Astana)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşecek, CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(Ankara/09.00/16.00/TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'da CICA Konferansı kapsamında düzenlenecek "KOBİ'lerde Kadın Girişimciler-Yapay Zeka ve Dijitalleşmeden Yararlanma Paneli"ne katılacak, Bakü Türk Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Bakü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, SETA tarafından düzenlenen "COP31'e Doğru Türkiye'de İklim Değişikliği Gündemi, İklim Değişikliği ve Çevre Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TÜRKSOY'da "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti" tanıtım törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'ne katılacak, Entertech Maslak Go ve Startgate TEKMER Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mermer ve Granit Fuarı ile İnegöl 54. Mobilya Fuarı'nın açılışlarına katılacak.

(İzmir/10.00/Bursa/15.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet ve altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'da "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti" tanıtım törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında İsviçre'ye konuk olacak.

(Zürih/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında, Atletico Madrid-Barcelona ve Liverpool-PSG müsabakaları yapılacak.

(Madrid/Liverpool/22.00)

