Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı

Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisinin oğlu da İstanbul'da gözaltına alındı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 01:05, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 01:09
6 yıldır kayıp olan Gülistan Dolu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. 2020'den beri devam etmekte olan soruşturmada bugün, yedi ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

NTV'de yer alan habere göre, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de gözaltı talimatı verilen isimler arasında bulunuyor. Sonel, soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA KARARI ALINAN 11 KİŞİ

1- Zeinal Abakarov: Alanya (Gülistan'ın sevgilisi)

2- Engin Yücer: Alanya (Zeinal'ın eski polis olan üvey vabası)

3- Cemile Yücer: Alanya (Zeinal'ın annesi)

4- Uğurcan Açıkgöz: Antalya Merkezden (Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

5- Erdoğan Elaldı: Antalya Merkez (O dönem Tunceli İl Özel İdare'de çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)

7.? ?Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8.? ?Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9.? ?Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10.? ?Celal Altaş: Tunceli

11.? ?Nurşen Arıkan: Tunceli

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Doku'nun ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirtilmişti.

Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar, ROW ile radar cihazı ve çok sayıda su üstü ekibiyle aylarca çalışma yürütüldü. Doku'ya ait hiç bir ize rastlanılamayınca da çalışmalar sonlandırılmıştı.

MİNİBÜSTEN NEREDE İNDİĞİ BELLİ DEĞİL

Yol güzergahındaki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku'nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Z.A. ile görüştüğü daha sonra da yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görülmüştü.

Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı ve minibüse bindikten sonra nerede indiği tespit edilememişti.

Ayrıca, Doku'nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nü yakından gören Munzur Üniversitesi'ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenememişti.

Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi fakat görüntüler netleştirilememişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Z.A.'nın evine girerken KGYS'de görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansımıştı. Soruşturmada Z.A. gözaltına alınıp, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

