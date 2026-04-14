Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti

Türkiye'nin köklü ayakkabı markası Yeşil Kundura'nın yeni unvanıyla faaliyet gösterdiği HK Kundura iflas bayrağını çekti.

2025 yılında Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici süre kararı verdi. Türkiye'nin aktardığına göre, temmuz ayındaki üç aylık geçici süre sonrası iki ay daha iflas koruması alan şirket, bu süreçte de darboğazı aşamayarak iflas etti.

Yeşil Kundura konkordato ilan etmişti

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018'de yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmişti. Mahkeme şirkete yönelik yeni haciz uygulanmasını yasaklamıştı. Şirket, 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını düzeltmişti.

Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı.