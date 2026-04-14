Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası Avrupa'da elektrikli araç satışları martta rekor kırdı

Avrupa'da, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve sübvansiyon programlarının etkisiyle elektrikli araç satışları martta yarım milyonu aşarak rekor kırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 08:18, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 08:14
Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, marta ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Buna göre, dünyada mart ayında 1,75 milyon elektrikli araç satıldı. Geçen ayki satışlar, yıllık bazda yüzde 3 ve aylık bazda yüzde 66 artış gösterdi.

Elektrikli araç satışlarındaki büyümede, Avrupa'daki rekor artış etkili oldu. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sonrası petroldeki arz kesintisi nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve yenilenen sübvansiyonlar sürücülerin elektrikli araç satın alma eğilimini güçlendirdi.

Avrupa'da elektrikli araç satışları martta ilk kez yarım milyonu aşarak 540 bine yaklaştı. Bu satış, önceki aya göre yüzde 72 yükselirken, yıllık bazda yüzde 37 büyüdü. İngiltere, Belçika, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya, rekor satışların görüldüğü ülkeler olarak öne çıktı.

Küresel satışlar ilk çeyrekte yüzde 3 azaldı

Öte yandan, martta görülen büyümeye rağmen, küresel elektrikli araç satışları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 4 milyon olarak hesaplandı.

Bu dönemde Çin'de yüzde 21 düşüşle 1,9 milyon olan elektrikli araç satışları, dünya çapındaki büyümeyi baskıladı. Şubatta Çin Yeni Yılı nedeniyle ülkede satışların keskin şekilde gerilemesi, ilk çeyrek rakamlarına olumsuz yansıdı.

Kuzey Amerika'daki satışlar da yüzde 27 düşüşle 320 bine geriledi. Elektrikli araç satışları yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da yüzde 27 artışla 1,2 milyona ve dünyanın geri kalanında yüzde 79 artışla 600 bine ulaştı.

Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın martta yarım milyondan fazla elektrikli araç satışıyla kayıtlardaki en güçlü ayını geçirdiğini ve büyümenin lokomotifi olarak öne çıktığını belirtti.

Satışların sübvansiyon programları ve artan akaryakıt fiyatlarının etkisiyle yükseldiğine işaret eden Lester, dünyada elektrikli araç satışlarında yapısal baskıların etkili olmaya devam ettiğini ve bölgesel ayrışmanın belirgin olduğunu kaydetti.

