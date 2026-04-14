Elon Musk: Macaristan'da seçimi Sorosçular kazandı

Seçim sonuçlarının hemen ardından Alex Soros (George Soros'un oğlu), X platformunda şu paylaşımı yaptı:

"Macaristan halkı ülkelerini geri aldı!"

Bu paylaşıma dünyanın en zengin insanı Elon Musk sert bir yanıt verdi. Musk, Alex Soros'un sözünün alt metnini işaret ederek yıldız (*) koyduğu mesajında şöyle yazdı:

**"Soros Organization has taken over Hungary"*

(Yani: "Soros örgütü Macaristan'ı ele geçirdi.")

Musk, bu yorumuyla seçimin basit bir "halk zaferi" olmadığını, yıllardır George Soros ve Open Society Foundations üzerinden finanse edilen sivil toplum örgütleri, medya ve muhalif grupların uzun vadeli etkisinin sonucu olduğunu ima etti. Ona göre Alex Soros'un zafer sevinci, "maskenin düşmesi" anlamına geliyor.

Arka plan: Orban-Soros gerilimi

Viktor Orban, iktidarı boyunca George Soros'u açıkça hedef aldı. Macaristan'da Soros bağlantılı Central European University'yi (CEU) ülkeyi terk etmek zorunda bıraktı, Open Society vakfının faaliyetlerini kısıtladı ve "Soros planı"nı sıkça eleştirdi. Orban'ın politikaları göç karşıtlığı, milliyetçi duruş, AB'ye mesafeli tutum ve "sınırları koruma" üzerine kuruluydı. Bu çizgi, Donald Trump ve bazı Avrupa sağ partileriyle yakınlaşmasını sağladı.

Soros ailesi ise uzun yıllardır "açık toplum", göçü kolaylaştıran politikalar, liberal değerler ve güçlü AB entegrasyonunu destekleyen fonlar dağıttı. Muhalif gruplara, bağımsız medyaya ve sivil toplum örgütlerine verdiği destekler nedeniyle özellikle sağ kesimde "küreselci müdahale" olarak görülüyor.

Seçimde Peter Magyar'ın zaferinde ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk iddiaları ve Orban'ın uzun iktidar yorgunluğu da etkili oldu. Ancak Musk, meseleyi daha geniş bir çerçevede değerlendirerek "Soros örgütünün Macaristan'ı ele geçirmesi" olarak nitelendirdi.

Bu yorum, uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Sağ kesimde Musk'ın uyarısı destek bulurken, sol ve liberal çevreler bunu "komplo teorisi" olarak değerlendirdi. ABD'li Demokratlar Orban'ın yenilgisini "demokrasi zaferi" olarak kutlarken, Trump yanlıları ve Musk gibi isimler endişelerini dile getirdi.

Macaristan'daki bu siyasi değişim, Avrupa'da milliyetçi-popülist dalganın geleceği açısından da yakından izleniyor. Peter Magyar'ın hükümeti, AB ile ilişkilerde yumuşama ve daha liberal politikalara yönelebilir mi? Zaman gösterecek.

Elon Musk'ın mesajı ise bir kez daha şu soruyu gündeme getirdi: Seçimler gerçekten sadece yerel dinamiklerle mi belirleniyor, yoksa uluslararası ağların uzun soluklu etkisi de rol oynuyor mu?