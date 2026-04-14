Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Haber Giriş : 14 Nisan 2026 08:51, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 10:36
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023 yılında Karabük'te gerçekleştirilen bir mitingde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Söz konusu karar metninde;

'İlgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış.' ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca "bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği" yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır.

"Mansur Yavaş kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almadı"

Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır. Kamu imkanları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır.

Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir.

"Somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır"

Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkanlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş'a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir.

Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığı'nın bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir."


