Türkiye'nin ilk Dil Köyü Yalova'da açıldı: 20 dilde eğitim fırsatı!

Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Türkiye'nin ilk Dil Köyü Yalova'da açıldı: 20 dilde eğitim fırsatı!

İbn Haldun Üniversitesi tarafından Yalova'da hayata geçirilen "Dil Köyü", ortaokuldan üniversiteye, öğrencilerden yetişkinlere kadar geniş bir kitleye 20 farklı dilde kapılarını açtı. Yurt dışı eğitimine alternatif olarak tasarlanan merkez, Türkiye'nin dil eğitiminde yeni üssü olmayı hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 08:41, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 10:49
Türkiye'nin eğitim vizyonuna önemli bir katkı sunacak olan İbn Haldun Üniversitesi Dil Köyü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Yalova'daki arazisinde düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı açılışta, merkezin sadece bir dil okulu değil, aynı zamanda farklı kültürlerin buluşma noktası olacağı vurgulandı. 20 dilde yetkinlik kazandırmayı amaçlayan proje, öğrencilere yurt dışına gitmeye gerek kalmadan dört temel beceride (dinleme, anlama, konuşma, yazma) profesyonellik vaat ediyor.

İbn Haldun Üniversitesi Dil Köyü Nedir ve Neler Sunuyor?

Yalova'nın eşsiz doğasında kurulan Dil Köyü, dil öğrenimini sınıf ortamından çıkarıp bir yaşam tarzına dönüştürmeyi amaçlıyor. Tesiste "İngilizce Mahallesi" ve "Arapça Mahallesi" gibi tematik alanlar oluşturularak, öğrencilerin öğrendikleri dili gün boyu doğal bir akış içinde konuşmaları hedefleniyor. Şu an için 350 kişilik konaklama kapasitesine sahip olan merkezin, tam kapasiteye ulaştığında 800'den fazla öğrenciye aynı anda hizmet vermesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz: "Nesillere Dokunacak Bir Proje"

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, projenin heyecan verici olduğunu belirterek, dil eğitiminde tecrübenin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Öğrencilerimiz burada altyapı alarak yurt dışına gidecek ya da hiç gitmeye ihtiyaç duymadan dört temel beceriyi burada öğrenecek. Bu tesis, Türkiye'nin dil öğretme becerisi açısından tarihi bir açılımdır" dedi. Ayrıca merkezin özel okullar ve kamu kurumları için de önemli bir iş birliği noktası olacağını ifade etti.

Bilal Erdoğan: "Yurt Dışına Gitme Zorunluluğunu Ortadan Kaldırıyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, dil öğreniminde motivasyonun en kritik faktör olduğunu vurguladı. Türkiye'nin hazırlık eğitimi konusunda en başarılı üniversitesi olduklarını hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz yurt dışına gitme alternatifini Türkiye'de oluşturmak. Bunu sadece İngilizcede değil; Arapça, Türkçe ve diğer yabancı dillerde de başaracağız. Yumuşak diplomasi ve uluslararası nüfuzumuzun artması için dil eğitimi hala en büyük gereklilik."

20 Dilde Eğitim ve Modern Konaklama İmkanları

Dil Köyü, modern eğitim materyalleri ve uzman akademik kadrosuyla dikkat çekiyor. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, sosyal bilimler odaklı bir üniversite olarak diller aracılığıyla dünyaya hitap etmeyi amaçladıklarını söyledi. Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz ise "Dil Köyü" fikrinin ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ortaya atıldığını ve bu vizyonu gerçeğe dönüştürmekten gurur duyduklarını belirtti.

Güvenli Eğitim ve Ekonomik Çözüm

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, küresel ekonomik krizler nedeniyle gençlerin yurt dışına gitmesinin zorlaştığını ifade ederek, Dil Köyü'nün bu noktada güvenli ve ekonomik bir sığınak olduğunu söyledi. Özellikle genç kızların güven içinde eğitim alabileceği bu ortamın, Türkiye'nin eğitim kalitesini yukarı taşıyacağı kaydedildi.

Tören, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ve protokol üyelerinin katılımıyla yapılan dua ve kurdele kesimiyle sona erdi. Protokol üyeleri, açılışın ardından 20 dilde eğitimin verileceği sınıfları ve konaklama alanlarını yerinde inceledi.

