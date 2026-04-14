Pablo Escobar'ın su aygırları için öldürme kararı

Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Pablo Escobar'ın su aygırları için öldürme kararı

Kolombiya hükümeti, uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından ülkeye getirilen ve zamanla çevreye yayılarak ekosistemi tehdit eden su aygırlarının bir kısmının itlaf edilmesini öngören planı onayladı. Karar, köylülerin güvenliğini sağlamak ve yerel türleri korumak amacıyla alındı.

Haber Giriş : 14 Nisan 2026 09:48, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 09:48
Çevre Bakanı Irene Velez yaptığı açıklamada, kısırlaştırma veya hayvanat bahçelerine nakil gibi önceki yöntemlerin hem maliyetli hem de yetersiz kaldığını belirtti.

Yaklaşık 80 su aygırını kapsayacak olan itlaf operasyonunun ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı. Velez, "Bu adımı atmazsak popülasyonu kontrol edemeyiz; ekosistemimizi korumak için bu eylemi gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Escobar'ın mirası istilacı türe dönüştü

Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke olan Kolombiya'da bu hayvanların geçmişi 1980'lere dayanıyor. Escobar'ın kişisel hayvanat bahçesi için getirdiği dört su aygırının soyundan gelenlerin sayısı, 2022 verilerine göre 170'e ulaştı. Hacienda Napoles çiftliğinden kaçan hayvanların, orijinal bölgelerinden 100 kilometre uzağa kadar yayıldığı saptandı.

Turistik ilgi ve güvenlik riski bir arada

Bölge halkı için önemli bir turizm kaynağı haline gelen ve hediyelik eşyaları satılan su aygırları, aynı zamanda ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyor.

Çevre yetkilileri, memelilerin nehirlerde ve çiftliklerde köylülerle karşı karşıya geldiğini, ayrıca nehir manatileri gibi yerel türlerin besin ve yaşam alanlarını gasbettiğini vurguluyor.

Hayvan hakları savunucuları karara tepkili

İtlaf planı, Kolombiya'daki hayvan hakları aktivistleri tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Senatör Andrea Padilla, kararı "zalimce" olarak nitelendirerek, sağlıklı canlıların hükümetin ihmalkarlığının kurbanı edildiğini savundu.

Aktivistler, şiddet içeren yöntemlerin on yıllardır iç çatışmalarla boğuşan bir ülke için kötü bir örnek teşkil ettiğini ileri sürüyor.

