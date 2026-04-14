Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetiminde Takvim Şart!

Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin ihdas, izin ve alım süreçlerini yıl içi takvime bağlamalı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 09:57
Yazdır
Üniversitelerde idari iş ve işlemler büyük ölçüde memur statüsündeki personel eliyle yürütülmektedir. Ancak memur statüsü için az sayıda verilen atama kontenjanlarının 2025 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi kapsamında yapılan atamalar haricinde, yalnızca naklen atama yoluyla kullanılabilmesi, açıktan yani ilk defa yapılacak memur alımlarını önemli ölçüde sınırlandırmıştır.

Bu durum, idari personel istihdamında kadrolu memur alımı yerine sözleşmeli personel istihdamına yönelimi zorunlu olarak beraberinde getirmiştir. Sözleşmeli personel istihdamı ise Cumhurbaşkanlığından pozisyon ihdası ve kullanım izni alınması sonrasında, merkezi yerleştirme ya da ilgili kurum tarafından yapılacak ilanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, sözleşmeli personel pozisyonlarının ihdas sürecine ilişkin olarak kurumların taleplerinin belirli bir takvime bağlanmamış olması, uygulamada çeşitli aksaklıklara yol açmaktadır. Üniversiteler; bir takvimin olmamasından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan kadro ve pozisyon ihtiyaçları doğrultusunda farklı zamanlarda Cumhurbaşkanlığına ihdas talebinde bulunmaktadır. Ancak söz konusu taleplerin Cumhurbaşkanlığı tarafından çoğunlukla toplu olarak değerlendirilmek üzere biriktirilmesi, süreçlerin uzamasına neden olmaktadır.

Kurumların talep ettikleri kadro veya pozisyonların ne zaman tahsis edileceğine ilişkin yaşanan belirsizliğe, bu taleplerin karşılanıp karşılanmayacağı konusundaki öngörülemezlik de eklendiğinde, kurumların insan kaynağı planlaması da ciddi şekilde zorlaşmaktadır. Süreçlerin belirli ve öngörülebilir bir takvime bağlanmamış olması ile değerlendirme sürelerindeki belirsizlikler, personel ihtiyacının zamanında karşılanamamasına yol açmaktadır. Bu durum, kurumların idari kapasitesini olumsuz etkilemekte, mevcut personelin iş yükünü artırmakta ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini güçleştirmektedir.

Belirtilen sorunların giderilebilmesi amacıyla kadro/pozisyon tahsis süreçlerinin açık, şeffaf ve öngörülebilir bir takvime bağlanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığınca talep, değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarına ilişkin sürelerin önceden belirlenmesi ve kurumlarla paylaşılması sürecin etkinliğini artıracak; kurumların insan kaynağı planlamasını güçlendirecek ve hizmet sunumunda etkinlik ile verimliliğe olumlu katkı sağlayacaktır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber