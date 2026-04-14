'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 379 bin 888 lira ceza
Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 379 bin 888 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 10:00, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 10:09
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınar Mahallesi'ndeki denetimlerde B.K'nin (16) kullandığı 68 AL 121 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Atatürk Bulvarı'nda kovalamaca sonucu yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye 379 bin 888 lira ceza kesildi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü