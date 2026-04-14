Bakanlıktan 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' serisi

Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlıktan 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' serisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasının unutulmaz isimlerini çok özel bir etkinlik serisiyle anıyor. 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' programı çerçevesinde yad edilen ilk sanatçı Halit Akçatepe oldu. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye, sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı, anılar paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 10:29, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 10:29
Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sinemasının unutulmaz isimlerini yad etmek amacıyla hayata geçirilen "Yeşilçam Ustalarına Saygı" program serisinin ilkinde oyuncu Halit Akçatepe anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma gecesinde ünlü isimler, Yeşilçam şarkıları seslendirdi.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yoğun ilginin yaşandığı ve sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil'in üstlendiği programda, Akçatepe'nin hayatını ele alan ve oyuncu arkadaşlarının anlatımlarının yer aldığı bir belgesel izlenime sunuldu.

Programda ilk olarak Ece Ata "La Vie en Rose" parçasını, Serkan Çağrı "Kürdili Hicazkar" ve "Saffet Efendi", "Hababam Sınıfı" oyuncularından Ahmet Arıkan ve Teoman Ayık "Sevdan Olmasa" ve "Fesuphanallah", Nükhet Duru da "Sevda" ve "Firuze" şarkılarını seslendirdi.

"Arkadaşlığımızın ötesinde aramızda derin bir dostluk oluşmuştu"

Gecenin sonunda sahne alan Emel Sayın, "Feryat", "Mavi Boncuk" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" eserlerini dinleyicilerle birlikte söyledi.

Böyle bir anma gecesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Sayın, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ederek, "Bakanlığın sanatçılara gösterdiği bu saygı, vefa ne kadar güzel ve önemli. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Yalancı Yarim" ve "Feryat" filmlerinde Akçatepe ile yaşadığı anıları izleyicilerle paylaşan Sayın, Akçatepe'nin çok güzel bir insan olduğunu belirterek, "Arkadaşlığımızın ötesinde aramızda derin bir dostluk oluşmuştu. Ailece görüşürdük. Gençtik, her şeye gülerdik. Sevgi içinde yıllarımız geçti. Nurlar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.

"Onun karşısında oynamak rahatlatır, huzur verir, cesaretlendirirdi"

Geceye konuk olan Hülya Koçyiğit, Halit Akçatepe ile çok fazla filmde birlikte rol aldığını anlatarak, "Daha sete adım atar atmaz, enerjisiyle ortalığı ısıtır, güler yüzüyle herkesin hatırını sorardı. Onun karşısında oynamak rahatlatır, huzur verir, cesaretlendirirdi. Onunla beraber sevgiyi paylaşmak çok büyük bir keyifti" diye konuştu.

Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ise çocukluğunun Yeşilçam'ın usta oyuncularıyla geçtiğini aktararak, "İyi ki o masalarda büyümüşüm. Çok değerli anılar biriktirmişim. Bugün gösterdiğim duruş, içimde taşıdığım ışık farkında olmadan onların verdiği ışık sayesinde olmuş. İyi ki onlar hayatımda vardı" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca usta oyuncunun torunu Zeynep Akçatepe Bozatlı kısa bir konuşma yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber