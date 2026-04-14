İsimleri yabancı, sahibi Türk olan dünya devi markalar!

Tüketici alışkanlıklarında "yabancı isim" algısı markalara küresel bir imaj kazandırsa da, vitrinlerin arkasında büyük bir Türk girişimcilik başarısı yatıyor. Alışveriş merkezlerinde sıkça gördüğümüz, tabelası İngilizce, Fransızca veya İtalyanca çağrışım yapan onlarca marka, aslında Türkiye'de doğdu. Bazıları ise yurt dışında zor durumdayken Türk holdingleri tarafından satın alınarak küresel pazarda yeniden ayağa kaldırıldı. 2026 yılı itibarıyla güncel ortaklık yapılarını ve değişimleri mercek altına aldık.

Tekstilde Dünya Modasına Yön Veren Türk Markaları

Türkiye'nin lokomotif sektörü olan tekstilde, "yabancı isim" stratejisi en çok kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Ancak bu markaların mülkiyeti tamamen Türk ailelerine veya yerli fonlara ait.

LC Waikiki: Fransız kökenli bir marka olarak doğsa da 1997'de Taha Grubu (Küçük ve Dizdar aileleri) tarafından satın alınarak tamamen Türk markası haline geldi.

Koton: 1988'de Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından kuruldu. Bugün bir dünya markası olan Koton, halka arz süreciyle de yerli yatırımcısını güçlendirdi.

Mavi: Sait Akarlılar tarafından kurulan ve denim dünyasında bir dünya devi olan marka, %100 Türk kökenli bir başarı hikayesidir.

Penti: Temelleri 1950'de atılan marka, Türkiye'nin en büyük iç giyim ve çorap üreticisi olarak yerli sermaye ile yoluna devam ediyor.

Colin's ve Loft: Her iki marka da Eroğlu Holding bünyesinde olup, global denim pazarının en güçlü Türk oyuncularıdır.

Gıda ve Mutfakta "Milli" Satın Almalar

Türk şirketleri sadece içeride üretmiyor, dünyadaki dev rakiplerini de bünyesine katıyor. Özellikle gıda sektöründeki satın almalar göğüs kabartıyor.

Godiva ve McVitie's: Dünya çikolata devi Godiva ve İngiliz bisküvi efsanesi McVitie's, Yıldız Holding (Ülker) bünyesindedir. Bu markalar artık Türk sermayesiyle yönetiliyor.

Dimes: Türkiye'nin ilk yerli meyve suyu üreticisi olarak Tokat'tan dünyaya açılan bir aile şirketidir.

Mado: Kahramanmaraşlı Kanbur ailesinin dondurma geleneğini dünyaya taşıyan yerli bir zincirdir.

Züber: Son yılların en hızlı büyüyen sağlıklı atıştırmalık markası olarak %100 yerli girişimdir.

Teknoloji ve Beyaz Eşyada Küresel Güç: Arçelik ve Vestel

Türkiye'nin teknoloji ihracatındaki aslan payı bu markalara ait. İsimleri dünya standartlarında olsa da yönetim merkezleri İstanbul ve Manisa.

Arçelik, Beko ve Grundig: Koç Holding bünyesindeki bu devler, özellikle Avrupa pazarında liderliğe oynuyor. Alman Grundig'in mülkiyeti tamamen Türklerin elindedir.

Vestel: Zorlu Holding çatısı altında Manisa'da üretim yapan marka, Avrupa'nın en büyük endüstriyel komplekslerinden birine sahiptir.

Monster ve Casper: Bilgisayar ve oyun dünyasında "yabancı" sanılan bu iki dev, tamamen yerli girişimciler (İlhan Yılmaz ve ortakları) tarafından yönetilen teknoloji şirketleridir.

Mobilya ve Ev Yaşamında Sahiplik Durumu

Ev dekorasyonunda lider olan markaların bir kısmında devlet denetimi sürerken, bir kısmında stratejik el değiştirmeler yaşandı.

Bellona ve İstikbal: Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki bu markalar, 2016'dan bu yana TMSF (devlet) kontrolündedir ve profesyonel yönetimle faaliyetlerini sürdürmektedir.

English Home: Aydın Ailesi (Turgut Aydın Holding) kontrolünde olup, dekorasyonda Türk tarzını temsil etmektedir.

Madame Coco: İlhan Tanacı tarafından kurulan marka, ev tekstilinde Türkiye'nin en yaygın yerli ağlarından birine sahiptir.

Kozmetikte Büyük Geri Dönüş: Flormar Yeniden Türklerin

Kozmetik sektöründe son yılların en önemli gelişmesi Flormar'da yaşandı. 1970'te Türklerin olan, ardından Fransız Groupe Rocher'ye geçen Flormar , 2024 yılında Esas Holding liderliğindeki Türk konsorsiyumu tarafından geri satın alındı. Böylece marka yeniden "tamamen yerli" statüsüne kavuştu.

Gratis ise Demir Sabancı tarafından kurulan ve %100 Türk sermayesiyle kozmetik perakendeciliğini domine eden bir diğer devdir.