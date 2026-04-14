Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor

Haber Giriş : 14 Nisan 2026 10:58, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 10:59
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor

1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan itibarıyla resmen bitiyor. Peki, lastik değişimi neden önemli ve değişim yaparken nelere dikkat edilmeli?

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu olan, hususi araç sahiplerine ise güvenli sürüş için şiddetle önerilen kış lastiği takma zorunluluğu, 2025-2026 sezonu için yarın (15 Nisan) mesai bitimiyle sona eriyor. Yaklaşık 4,5 aydır devam eden uygulama kapsamında kış şartlarına uygun lastik kullanmayanlara yönelik denetimler ve cezai işlemler de bu tarihle birlikte kalkıyor. Ancak uzmanlar, lastik değişiminin sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hem sürüş güvenliği hem de yakıt tasarrufu için kritik bir eşik olduğu konusunda uyarıyor.

Kış Lastiği Neden Çıkarılmalı? Yaz Lastiğine Geçmenin Avantajları

Hava sıcaklıklarının +7 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte kış lastikleri işlevini yitirmeye başlar. Kış lastikleri, doğası gereği daha yumuşak bir kauçuk yapısına sahiptir. Sıcak havalarda bu yumuşak yapı yolu daha fazla tutarak aracın daha fazla yakıt tüketmesine ve lastiklerin hızla aşınmasına neden olur. Yaz lastiğine geçmek; daha kısa fren mesafesi, daha sessiz bir sürüş ve %5'e varan yakıt tasarrufu sağlar.

15 Nisan Sonrası Denetimler Kalkıyor mu?

Evet, 15 Nisan tarihinden itibaren trafik ekiplerinin ticari araçlar üzerinde yaptığı "kış lastiği kontrolü" sona erecek. Bu tarihten sonra kış lastiği takmayan araçlara yönelik idari para cezası uygulanmayacak. Ancak uzmanlar, kış lastiğiyle yazın yola devam etmenin güvenlik risklerini hatırlatıyor: Aşırı ısınan kış lastiği, ani frenleme anında yaz lastiğine göre çok daha geç durmanıza neden olabilir.

Lastik Değişimi Yaparken Bunlara Dikkat Edin!

Lastikçilerde yaşanacak yoğunluk öncesi randevu almanız önerilirken, değişim sırasında şu detayları atlamamak gerekiyor:

Diş Derinliği Kontrolü: Yazlık lastiklerinizin diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm'nin üzerinde olduğundan emin olun.

Raf Ömrü: Lastiklerin üretim tarihini (DOT kodu) kontrol edin; 10 yılı aşmış lastikler görsel olarak sağlam görünse de özelliğini yitirmiş olabilir.

Balans Ayarı: Sürüş konforu ve ön takım sağlığı için değişim sırasında mutlaka balans ayarı yaptırın.

Depolama Koşulları: Çıkarılan kış lastiklerini güneş görmeyen, serin ve kuru bir ortamda, ideal olarak poşetlenmiş şekilde muhafaza edin.

Lastik Değişim Ücretleri Ne Kadar?

2026 yılı bahar dönemi itibarıyla lastik değişim ücretleri şehirlere ve jant boyutuna göre değişiklik göstermekle birlikte, binek araçlar için değişim ve balans hizmeti ortalama 600 TL ile 1.200 TL arasında değişiyor. Lastik oteli (saklama) hizmeti almak isteyen sürücüler için ise bu rakama ek maliyetler eklenebilmektedir.

