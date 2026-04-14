Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor

1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan itibarıyla resmen bitiyor. Peki, lastik değişimi neden önemli ve değişim yaparken nelere dikkat edilmeli?

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu olan, hususi araç sahiplerine ise güvenli sürüş için şiddetle önerilen kış lastiği takma zorunluluğu, 2025-2026 sezonu için yarın (15 Nisan) mesai bitimiyle sona eriyor. Yaklaşık 4,5 aydır devam eden uygulama kapsamında kış şartlarına uygun lastik kullanmayanlara yönelik denetimler ve cezai işlemler de bu tarihle birlikte kalkıyor. Ancak uzmanlar, lastik değişiminin sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hem sürüş güvenliği hem de yakıt tasarrufu için kritik bir eşik olduğu konusunda uyarıyor.

Kış Lastiği Neden Çıkarılmalı? Yaz Lastiğine Geçmenin Avantajları

Hava sıcaklıklarının +7 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte kış lastikleri işlevini yitirmeye başlar. Kış lastikleri, doğası gereği daha yumuşak bir kauçuk yapısına sahiptir. Sıcak havalarda bu yumuşak yapı yolu daha fazla tutarak aracın daha fazla yakıt tüketmesine ve lastiklerin hızla aşınmasına neden olur. Yaz lastiğine geçmek; daha kısa fren mesafesi, daha sessiz bir sürüş ve %5'e varan yakıt tasarrufu sağlar.

15 Nisan Sonrası Denetimler Kalkıyor mu?

Evet, 15 Nisan tarihinden itibaren trafik ekiplerinin ticari araçlar üzerinde yaptığı "kış lastiği kontrolü" sona erecek. Bu tarihten sonra kış lastiği takmayan araçlara yönelik idari para cezası uygulanmayacak. Ancak uzmanlar, kış lastiğiyle yazın yola devam etmenin güvenlik risklerini hatırlatıyor: Aşırı ısınan kış lastiği, ani frenleme anında yaz lastiğine göre çok daha geç durmanıza neden olabilir.

Lastik Değişimi Yaparken Bunlara Dikkat Edin!

Lastikçilerde yaşanacak yoğunluk öncesi randevu almanız önerilirken, değişim sırasında şu detayları atlamamak gerekiyor:

Diş Derinliği Kontrolü: Yazlık lastiklerinizin diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm'nin üzerinde olduğundan emin olun.

Raf Ömrü: Lastiklerin üretim tarihini (DOT kodu) kontrol edin; 10 yılı aşmış lastikler görsel olarak sağlam görünse de özelliğini yitirmiş olabilir.

Balans Ayarı: Sürüş konforu ve ön takım sağlığı için değişim sırasında mutlaka balans ayarı yaptırın.

Depolama Koşulları: Çıkarılan kış lastiklerini güneş görmeyen, serin ve kuru bir ortamda, ideal olarak poşetlenmiş şekilde muhafaza edin.

Lastik Değişim Ücretleri Ne Kadar?

2026 yılı bahar dönemi itibarıyla lastik değişim ücretleri şehirlere ve jant boyutuna göre değişiklik göstermekle birlikte, binek araçlar için değişim ve balans hizmeti ortalama 600 TL ile 1.200 TL arasında değişiyor. Lastik oteli (saklama) hizmeti almak isteyen sürücüler için ise bu rakama ek maliyetler eklenebilmektedir.